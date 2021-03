Facebook : sur smartphone aussi, une clé de sécurité peut protéger votre compte

Depuis peu, Facebook autorise l'utilisation d'une clé de sécurité pour se connecter sur son compte via son smartphone. Depuis 2017, cette fonctionnalité était déjà présente pour les utilisateurs de PC ou de Mac. Facebook encourage vivement les "personnes pouvant être la cible de hackers" de s'équiper.

Voilà une clé USB qu’il ne faudra pas oublier au fond de ses poches. Disponible pour PC et Mac depuis 2017, la clé de sécurité utilisée dans l’authentification en deux étapes de Facebook arrive sur mobile, sur Android et iOS. Jusqu’ici, on ne pouvait compter que sur les traditionnelles applications d’authentification, ou encore l’envoi d’un SMS, pour rajouter une couche de défense à son compte. L’authentification en deux étapes s’active généralement lorsqu’on se connecte sur un appareil que Facebook ne connaît pas.

Les clés de sécurité dites physiques sont de petites clés USB considérées par les spécialistes de la sécurité informatique comme un des meilleurs moyens de se protéger des hackers. Et ce, pour une raison simple : une fois la clé activée, il faut l’avoir dans les mains pour pouvoir accéder à votre compte. Google a déjà lancé son propre modèle, la Titan.

Pour le personnalités à risque

Sur son blog, Facebook encourage « les gens qui ont de forts risques d’être la cible de hackers malveillants » de s’équiper. Le réseau social cite les « politiciens, les journalistes, les personnalités publiques » ou encore les « défenseurs des droits humains ».

Pour se procurer une clé portant le logo et les couleurs de la firme de Mark Zuckerberg, ce sera impossible, car Facebook ne fabrique pas ses propres clés.

Selon les modèles, il sera possible soit de se connecter en Bluetooth, soit en la branchant directement sur le smartphone.

Quant à l’activation de ladite clé, il suffit de se rendre dans la partie Sécurité et Connexion, dans les paramètres, et d’activer l’authentification à deux facteurs. Là, une nouvelle option est disponible en plus de l’usage des SMS ou d’une application d’authentification : la clé se sécurité.