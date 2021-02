Microsoft Edge va ajouter un mode enfant pour sécuriser la navigation

Pour rassurer les parents, Microsoft va doter son navigateur Edge d’un mode sécurisé pour encadrer l’expérience des enfants sur le web.

La famille et l’ensemble des utilisateurs sont toujours au cœur de la réflexion de Microsoft. Dans sa volonté de rendre son navigateur Edge encore plus polyvalent et complet pour tous, le géant américain a enfin pris en compte un élément clé pour beaucoup de parents : la sécurisation de la navigation pour les plus jeunes.

Dans une prochaine mise à jour, Edge devrait donc intégrer un mode enfants pour renforcer la sécurité et assurer des garde-fous lorsque les plus jeunes se lancent sur internet.

Pour l’activer, rien de bien compliqué. Il suffira de créer, puis sélectionner le profil enfant sur Microsoft Edge, comme vous le feriez sur un service comme Netflix ou Disney+. Tout l’environnement du navigateur va alors s’adapter.

Un environnement adapté aux enfants

Le mode enfants va alors proposer des fonctions adaptées à l’âge de l’utilisateur. Cela passera par des thèmes personnalisés pour le navigateur, le tri dans les résultats de recherche grâce à Bing SafeSearch, mais aussi des listes blanches définies par les parents. Ces derniers pourront ainsi autoriser l’accès à certains sites depuis Edge et modifier la liste à tout moment depuis la section « Famille » dans les paramètres.

Microsoft ajoute ainsi une pierre à son offre sécurisée pour la famille qui compte déjà les applications Xbox Family Settings pour les consoles et Family Safety pour suivre l’activité de chaque membre, mais aussi de nombreuses fonctionnalités de contrôle parental sur les PC Windows 10.

La fonctionnalité est en cours de déploiement pour certains bêta-testeurs Edge Insiders. Elle sera généralisée par la suite à l’ensemble des utilisateurs.