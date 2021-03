Fiat vous paye en cryptomonnaie si vous êtes un bon éco-conducteur

À l’heure des cryptomonnaies, Fiat a noué un partenariat inédit pour les nouveaux clients de sa Fiat 500 électrique. Ils visent à récompenser l’éco-conduite.

La maison-mère de Fiat, le groupe Sellantis issu du regroupement de PSA et Fiat Chrysler, annonce vouloir récompenser les comportements plus écologiques de ses clients, à l’aide d’une cryptomonnaie : le KiriCoin.

Être payé pour devenir un éco-conducteur

Le concept derrière le partenariat entre Fiat et le KiriCoin est simple : convertir en KiriCoins les kilomètres parcourus par les conducteurs de Fiat 500 électriques. En conduite classique en ville, un kilomètre sera équivalent à un KiriCoin, qui a une valeur légèrement inférieure à 2 centimes d’euro. Selon le groupe, cela permettra au propriétaire du véhicule de récolter autour de 150 euros s’il effectue 10 000 kilomètres par an.

La manière dont fonctionne cette récompense est donc transparente pour le conducteur : à part rouler, il n’a presque rien à faire. Le nouveau système d’infodivertissement de la Fiat 500 électrique enverra les informations de vitesse, distance et détails sur les trajets effectués à la firme, qui s’occupera d’analyser ces données, puis offrira des KiriCoins via un portefeuille numérique visible dans l’application Fiat.

Le début d’une nouvelle ère ?

Fiat indique qu’un magasin où les conducteurs pourront dépenser leurs KiriCoins ouvrira prochainement sur l’application mobile de la voiture. Si le taux de conversion entre les kilomètres parcourus et les KiriCoins obtenus est le même pour tous, Stellantis annonce vouloir récompenser les meilleurs éco-conducteurs en analysant les accélérations des participants. Et ceux qui auront les scores les plus élevés en éco-conduite se verront offrir des réductions chez quelques partenaires triés sur le volet. Parmi eux sont notamment cités Amazon, Netflix, Apple ou encore Spotify.

Outre l’éco-conduite, Stellantis affirme promouvoir d’autres comportements les plus éco-responsables dans le futur. L’initiative des KiriCoins pourrait ainsi être étendue et récompenser l’achat d’énergies renouvelables, de produits bio ou respectueux de l’environnement. Le groupe n’est pas le premier à s’intéresser de près aux cryptomonnaies, Tesla a déjà investi dans le Bitcoin il y a quelques semaines déjà et il pourrait être bientôt possible d’acheter son prochain véhicule électrique avec la nouvelle monnaie.