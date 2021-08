Fitbit Charge 5 : une vidéo permet de découvrir ses fonctions très haut de gamme

Une vidéo promotionnelle du futur Fitbit Charge 5 a été mise en ligne, permettant d'en savoir plus sur les caractéristiques du bracelet connecté.

Le 14 août dernier, le leaker américain Evan Blass dévoilait plusieurs rendus marketing du prochain bracelet connecté de Fitbit, le Fitbit Chrge 5. De quoi permettre de découvrir son design ou son nouvel écran couleur, mais guère davantage. Ce dimanche, c’est grâce à un autre leaker, Snoopytech, que l’on a pu en découvrir plus encore sur le Fitbit Charge 5.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs bracelets connectés pour le sport en 2021 ?

Le leaker a en effet mis en ligne, sur Twitter, une vidéo de présentation du bracelet connecté. Celle-ci permet non seulement de découvrir à nouveau le design du bracelet connecté, mais également d’en savoir plus sur ses caractéristiques et les différents capteurs embarqués.

Un bracelet doté d’un GPS et d’un électrocardiogramme

On y apprend notamment que le prochain bracelet du constructeur américain embarquera un GPS intégré, permettant ainsi de sortir uniquement avec sa montre pour aller s’entraîner sans avoir à prendre de smartphone. Le Fitbit Charge 5 devrait également profiter d’un électrocardiogramme (ECG) accessible via une application dédiée. Celle-ci ne sera cependant disponible que dans certains pays. Enfin, un capteur de stresse EDA est également intégré au bracelet.

Avec ces trois fonctionnalités, le Fitbit Charge 5 devrait se rapprocher grandement de ce qu’on attend surtout d’une montre connectée haut de gamme. Ces capteurs sont rarement présents sur de simples bracelets connectés. Il devrait ainsi s’agir d’un véritable bond en avant par rapport au précédent bracelet Charge 4, lancé l’an dernier, qui profitait déjà d’une puce GPS, mais d’un simple écran monochrome.

More Specs:

Up to 7 Days of Battery life, 50M Water Resistance

iOS and Android

Features:

Daily preparation, mobile reminder, 24/7 heart rate, automatic activity tracking, 20 exercise modes, exercise intensity graph, built-in GPS https://t.co/XicUGXGQED — Snoopy (@_snoopytech_) August 22, 2021

Dans un autre tweet, Snoopytech indique que le bracelet de Fitbit devrait profiter d’une autonomie allant jusqu’à sept jours et d’une résistance à l’eau jusqu’à 5 mètres de profondeur. Le leaker indique par ailleurs que le bracelet sera commercialisé outre-Atlantique au prix de 179 dollars, soit 153 euros HT. Pour l’heure, on ignore encore quand Fitbit compte annoncer officiellement son nouveau bracelet connecté. À en croire les précédents leaks d’Evan Blass, trois coloris seraient prévus : noir, bleu ou crème.