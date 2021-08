Fitbit Charge 5 : le bracelet aurait droit à un design bien plus élégant

Le leaker Evan Blass a mis en ligne plusieurs rendus presse du futur bracelet connecté de Fitbit, le Fitbit Charge 5. Son design changerait assez radicalement de celui de son prédécesseur.

Si Fitbit a été avalé par Google depuis son rachat en novembre 2019, cela ne signifie pas pour autant que le constructeur ne propose pas de nouveaux capteurs sous sa propre marque. La firme a ainsi lancé récemment son capteur Fitbit Luxe, mais également les montres Fitbit Sense et Fitbit Versa 3. Et un peu plus d’un an après l’annonce de son bracelet Charge 4, le constructeur s’apprêterait à lancer un nouveau modèle, logiquement baptisé Fitbit Charge 5.

Le leaker Evan Blass, plus connu sous le pseudonyme d’Evleaks, a en effet publié ce samedi sur Twitter plusieurs rendus de ce qui devrait être le prochain bracelet connecté de Fitbit. On peut ainsi le découvrir sous plusieurs angles, mais également dans trois coloris : noir, bleu ou crème.

Le design du bracelet semble grandement différer de la précédente génération, avec une forme bien plus arrondie sur le Fitbit Charge 5 que sur le Fitbit Charge 4, ainsi que des accents de métal plus élégant. Le capteur semble ainsi s’inscrire dans le prolongement du Fitbit Luxe, dévoilé en avril dernier, et qui faisait la part belle au design avec des allures de bijou.

Davantage de cohérence avec les produits Google

Il se pourrait par ailleurs que ces nouveautés en termes de langage de design s’appuient sur l’intégration des équipes de Fitbit à celles de Google, la firme pouvant souhaiter unifier l’ensemble de ses appareils, aussi bien les smartphones que les bracelets et de potentielles montres connectées. Comme le souligne le leaker Jon Prosser, le système d’accroche du Fitbit Charge 5 semble ainsi très proche de ce qu’on a déjà pu apercevoir dans un rendu de la potentielle montre Google Pixel Watch.

Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les caractéristiques du Fitbit Charge 5. Quant à la date de commercialisation, la mention du « 23 octobre » sur le cadran du bracelet peut suggérer une annonce dans le courant de l’autonome.