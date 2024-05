Les nouveautés du Framework Laptop 13 : écran 120 Hz et processeur Intel Core Ultra

Connaissez-vous Framework ? Cette marque américaine propose des PC portables modulaires. Voici leurs dernières nouveautés.

Framework, ça vous dit quelque chose ? Cette marque américaine a fait parler d’elle en proposant un concept de PC portables modulaires. Une idée ambitieuse qui séduit de plus en plus d’utilisateurs en quête de personnalisation et de performances.

Dans la gamme Framework, on retrouve deux châssis : un modèle 13 pouces ultraportable et un modèle 16 pouces pour les gamers. Mais aujourd’hui, on va s’intéresser au Framework Laptop 13, qui vient de dévoiler sa quatrième itération.



Les nouveautés du Framework Laptop 13

Le Framework Laptop 13 est désormais équipé des derniers processeurs Intel Core Ultra. Mais ce n’est pas tout ! Framework a également doté son ordinateur portable d’un nouvel écran haute définition avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz. Vous pourrez l’acheter indépendamment pour équiper votre Laptop 13 actuel. C’est tout l’intérêt de cette marque.

Autre nouveauté : la webcam du Framework Laptop 13 est désormais équipée d’un puissant capteur d’image de 9,2 Mpx censé procurer d’excellentes performances en 1080p dans des environnements plus sombres. Un détail qui peut faire la différence pour les utilisateurs qui passent beaucoup de temps en visioconférence. Pareil, vous pourrez faire évoluer votre Laptop 13.

Une bizarrerie à noter

Si les nouveautés du Framework Laptop 13 sont séduisantes, il y a tout de même une petite bizarrerie à noter. Les coins de la nouvelle option de dalle IPS LCD en 2880 × 1920 pixels sont en réalité arrondis.

Selon Framework, cela est dû au fait qu’ils ont retravaillé une dalle personnalisée destinée à une autre entreprise. Un détail esthétique qui me plaît bien en fait.

Des améliorations à tous les niveaux

Le Framework Laptop 13 ne s’est pas contenté de dévoiler des nouveautés. La marque a également annoncé avoir mis à niveau presque toutes les pièces depuis la première version en 2021. Le système thermique a été repensé pour mieux refroidir le matériel à l’intérieur, et un nouvel algorithme de contrôle des ventilateurs permet un fonctionnement plus silencieux.

Autre amélioration notable : le Framework Laptop 13 peut désormais prendre en charge jusqu’à 96 Go de mémoire vive en DDR5.

Enfin, Framework a aussi dévoilé une nouvelle configuration du Framework Laptop 13 Edition avec l’AMD Ryzen 7040 Series. Cette configuration est livrée avec l’option du nouvel écran cité plus haut, de la nouvelle webcam avec un meilleur capteur et d’une batterie plus grande de 61 Wh.

Ils ont par ailleurs ajouté de la couleur dans les petits modules USB-C.

Enfin, ils ont baissé les prix de la configuration de base en Intel et AMD.



