Free Mobile : l’eSIM s’ouvre à plus de monde

Free mobile permet désormais à ses abonnés existants de migrer vers une formule eSIM. Jusqu'à présent, seuls les nouveaux abonnés de l'opérateur pouvaient y souscrire.

Avec près de deux ans de retard, Free permet enfin à ses abonnés de migrer vers une carte SIM virtuelle, la fameuse technologie eSIM popularisée, entre autres, par les dernières générations d’iPhone. Jusqu’à présent, seuls les nouveaux abonnés de l’opérateur pouvaient prétendre à l’eSIM. Les abonnés existants devaient quant à eux se contenter d’une formule SIM traditionnelle… cette iniquité devrait petit à petit disparaître nous dit Univers Freebox.

Le site spécialisé rapporte toutefois que ce basculement d’une SIM classique à une offre eSIM ne peut pas encore se faire directement depuis l’espace abonné Free Mobile. Il faut passer par le service client de l’opérateur sur WhatsApp, ou par le service client Free Proxi pour les abonnés qui y ont accès.

Des frais à prévoir pour passer en eSIM

Sans grande surprise, des frais sont à prévoir pour passer d’une carte SIM traditionnelle à une carte dématérialisée. En l’occurrence, les abonnés Free intéressés devront s’acquitter de 10 euros, soit le prix d’une carte SIM classique chez Free, rappelle Univers Freebox. L’activation de l’eSIM se fait pour le reste assez facilement, en passant (après la commande) par la rubrique « Mes commandes SIMs » depuis l’espace abonné.

Fonctionne également via le service client Free Proxi, disponible sur l’espace abonné Free Mobile, Rubrique Mon Assistance ! Merci @PlugNTweet pour l’info et les photos ! pic.twitter.com/o3vpF0HYgN — Tiino-X83 (@TiinoX83) November 6, 2022

Un code QR y est affiché, il ne restera alors plus qu’à le scanner avec le smartphone cible pour y activer l’eSIM. Un code de confirmation sera par contre demandé pour finaliser la procédure ; procédure qui entraînera le téléchargement de l’eSIM. La durée de téléchargement est brève, quelques minutes tout au plus, mais l’installation pourra par contre impliquer un redémarrage du smartphone.

Au travers de cette nouveauté, Free Mobile rattrape son retard face à certains concurrents, comme Orange, qui ont embrassé l’eSIM plus tôt et à plus grande échelle.

