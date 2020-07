Orange fait un pas de plus vers la généralisation de l’eSIM

Depuis le début du mois de juillet, Orange propose à ses clients d’opter pour une carte eSIM au moment de changer de forfait mobile, et ce, en boutique.

Avec de plus en plus de smartphones compatibles, l’adoption de l’eSIM devrait être en vogue. Malheureusement, encore trop peu d’opérateurs se lancent sur le marché et la généralisation ne se fait pas encore, malgré le besoin de plus en plus fréquent d’avoir une double ligne sans transporter deux appareils.

Pour aller plus loin

Pourquoi l'e-SIM c'est génial

Premier à proposer l’eSIM sur les montres connectées embarquant une connexion cellulaire, puis en parc de renouvellement, Orange amplifie un peu plus son offre en l’ouvrant à ses clients changeant de forfait mobile.

Des frais d’activation identiques

Depuis le 9 juillet, les possesseurs d’un smartphone compatible eSIM se rendant en boutique Orange pour changer de forfait peuvent opter pour une carte SIM physique ou l’activation de l’eSIM de leur appareil. Cela ne peut concerner les forfaits Sosh, Mobicarte ou Holiday.

Le service s’étendra prochainement aux boutiques en ligne et service client, ainsi qu’aux clients Sosh. Notez cependant que l’activation d’une carte eSIM — mais seulement en remplacement d’une SIM classique — est déjà possible pour les anciens clients Orange et Sosh depuis l’espace client web (Orange et Moi ; MySosh) ou en boutique Orange.

Même si votre carte SIM est alors dématérialisée, des frais sont prélevés pour l’activation du nouveau forfait. Ils sont les mêmes que ceux prévus pour le renouvellement d’une carte SIM physique (10 euros).

Smartphones compatibles

Parmi les smartphones compatibles, Orange cite notamment « les iPhone à partir d’iPhone XR équipés d’iOS 12.2 minimum, le Samsung Galaxy Z Flip, le Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, le Huawei P40 et P40 Pro ».