Free Transfert : envoyez gratuitement des fichiers sans aucune limite de taille

Parmi les nombreux services de Free se trouve Free Transfert, permettant d’envoyer de gros fichiers, à l’instar de WeTransfer ou Smash par exemple. Aujourd’hui, une offre Premium vient s’ajouter à Free Transfert, gratuitement pour les abonnés.

Envoyer de gros fichiers en illimité

L’offre Premium de Free Transfert permet d’envoyer un nombre illimité de fichiers sans aucune limite de taille. Chaque fichier ainsi hébergé sur le service peut être partagé à un maximum de 50 destinataires et reste disponible durant 30 jours après son envoi.

Free profite par ailleurs de cette annonce pour rappeler que Free Transfert utilise le protocole HTTPS pour chiffrer les éléments envoyés et reçus et que les centres de données sont tous situés à Paris, et donc en France. Il est par ailleurs possible de créer un mot de passe pour accéder aux fichiers partagés.

Un service gratuit pour les abonnés

Cette nouvelle offre Premium permettant de profiter de Free Transfert en illimité est gratuite pour les abonnés de Free Mobile ou Freebox. Pour les autres, le service reste gratuit, mais les fichiers sont limités à 10 Go, le nombre de destinataires à 10 et la durée de validité à 7 jours seulement.

Pour rappel, les offres Free Mobile vont de 2 à 20 euros par mois et les offres Freebox de 40 à 50 euros par mois après période de réduction.

