Un retour en force de la Freebox Delta ? Xavier Niel évoque des évolutions à venir

Lancée en 2018, la Freebox Delta n’aurait pas fini de faire parler d’elle chez Free. Cette semaine, Xavier Niel s’est exprimé à son sujet, évoquant des nouveautés potentielles pour la box.

La Freebox Delta // Source : Frandroid

Aura-t-on droit à une nouvelle Freebox Delta ? Mise à la retraite en début d’année, parallèlement à l’arrivée sur le marché de la nouvelle Freebox Ultra, la vénérable box triangulaire de Free pourrait connaitre une sorte nouvelle jeunesse, sans pour autant faire un come-back au sens où on l’entend d’habitude.

C’est du moins ce que suggère Xavier Niel. Le dirigeant de Free s’est fendu de quelques mots au sujet de la Freebox Delta lors de la journée des Communautés Free, tenue au siège d’Iliad le 18 octobre dernier. L’occasion d’apprendre que cette mouture est toujours examinée de près par l’opérateur.

Freebox Delta : une box amenée à se bonifier ?

« La delta pop a cartonné, on a des abonnés, on a encore du stock », a commencé par indiquer Xavier Niel, dont les propos nous sont rapportés par UniversFreebox. Quelques mois plus tôt, en janvier, l’intéressé avait déjà précisé qu’il y en avait environ « un million dans la nature », et qu’on allait probablement « voir revenir » la Freebox Delta… qui n’est pourtant plus commercialisée.

Xavier Niel reste néanmoins évasif sur les nouveautés qui pourraient arriver sur la Freebox Delta. « On peut réfléchir à des évolutions sur le serveur » a commenté l’homme d’affaires, qui s’est illustré il y a quelques jours par une énième provocation à l’encontre de son concurrent Orange.

Pour aller plus loin

Free est l’opérateur fibre le plus cher du marché, et ce n’est pas à cause de la Freebox Ultra

À défaut d’être certains de ce que Free envisage pour sa Freebox Delta, il est donc raisonnable de s’attendre au déploiement de nouvelles fonctionnalités, à l’arrivée d’une mise à jour logicielle majeure, ou encore à des ajouts de services additionnels (pour le streaming ou la sécurité par exemple).

Les meilleures box internet du moment chez Free ADSL, Fibre Freebox Pop 29.99€ /mois 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir ADSL, Fibre Freebox Révolution Light 29.99€ /mois Découvrir Fibre Freebox Ultra Essentiel 39.99€ /mois 49.99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet