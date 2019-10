L'abonnement à la Freebox Delta s'enrichit un peu plus. Après Netflix, c'est désormais Amazon Prime et tous ses bonus qui sont intégrés, même la livraison.

Avec la Freebox Delta, Free a voulu lancer une box très haut de gamme intégrant le plus de services possible. La box intègre donc des services comme LeKiosk, Netflix, Amazon Alexa ou encore MyCanal. Aujourd’hui c’est un nouveau géant numérique qui fait son entrée dans le forfait, et pas des moindres.

Livraison accélérée gratuite, Prime Video et Prime Music

Free annonce que son offre Freebox Delta intègre désormais Amazon Prime, l’abonnement payant d’Amazon habituellement vendue par le géant à 5,99 euros par mois. Il ne s’agit pas simplement du concurrent de Netflix, mais bien de tout l’abonnement Amazon Prime et ses nombreux avantages.

L’offre Freebox Delta permet donc d’avoir accès à la fameuse livraison accélérée gratuite d’Amazon Prime. Un timing parfait de la part de Free qui fait cette annonce à quelques semaines du Black Friday.

Pour rappel Amazon Prime intègre :

Amazon Prime Video, un service de SVOD

Amazon Prime Music, un service de musique en streaming

Twitch Prime

Amazon Prime Reading, un catalogue d’e-books

Amazon Photos, un service de stockage de photos en haute définition

la livraison accélérée et gratuite

Retrouvez l'offre Freebox Delta avec Amazon Prime

Le prix de l’abonnement ne change pas

L’intégration de Amazon Prime est proposée à la fois aux nouveaux abonnés Freebox Delta, mais aussi aux abonnés actuels, et sans modification du prix de l’abonnement. Pour rappel, la Freebox Delta est proposée à 49,99 euros par mois sans engagement, avec achat du Player Free Devialet en supplément. Free ne précise pas si l’offre Freebox Delta S est concernée par cette annonce.

Attention toutefois, le communiqué de Iliad précise bien que le service est « inclus uniquement pour les abonnés Freebox Delta qui ne sont pas déjà membres Amazon Prime ». Cela signifie qu’il faudra soit créer un nouveau compte Amazon Prime depuis l’interface du compte Free, soit résilier Amazon Prime pour ensuite procéder à l’inscription chez Free.