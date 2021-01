Fujifilm X-E4 : un boîtier hybride particulièrement compact à moins de 1000 euros

Fujifilm a dévoilé un nouvel appareil photo hybride, le X-E4. Celui-ci se distingue par son format très compact et son poids de 315 grammes.

Les boîtiers moyen format, c’est bien, mais ils restent des appareils photo pour le moins onéreux pour le grand public. En plus de son nouveau GFX 100S, Fujifilm a présenté, ce mercredi, un nouvel appareil photo hybride doté d’un capteur APS-C, le Fujifilm X-E4. Plus compact, l’appareil est surtout bien plus accessible.

Logiquement, le boîtier vient succéder au Fujifilm X-E3 lancé en 2017. Il s’agit donc d’un boîtier hybride doté d’un capteur APS-C de 26 mégapixels et surtout d’un gabarit pour le moins compact. Fujifilm a même fait quelques efforts supplémentaires par rapport au modèle précédent sur son X-E4 en supprimant la poignée afin de renforcer la finesse de l’appareil. De quoi proposer des dimensions de 121,3 x 72,9 x 32,7 mm et un poids sans objectif ni batterie de 315 grammes.

Un écran pouvait servir pour les vlogs

Le boîtier embarque cependant un viseur Oled de 2,36 millions de points en plus d’un écran tactile de trois pouces affichant 1,62 million de points. L’écran est également pivotable, pouvant être utilisé à 180 degrés. Idéal pour les vlogs ou les selfies, par exemple. L’appareil propose également plusieurs molettes pour régler les paramètres de prise de vue ou le mode de priorité.

Concernant la prise de vue, le Fujifilm X-E4 permet de capturer des clichés avec une sensibilité de 160 à 12 800 ISO (et jusqu’à 25 600 ISO en mode étendu) et à une vitesse d’obturation pouvant monter jusqu’à 1/4000 s grâce à l’obturateur mécanique (1/32000 s avec l’obturateur électronique). Le mode rafale permet quant à lui de capturer jusqu’à 20 images par seconde.

Concernant la vidéo, le Fujifilm X-E4 peut enregistrer des séquences en 4K jusqu’à 30 p en 4:2:2 10 bits ou ou en FullHD jusqu’à 60 p. Un mode ralenti à 240 p est également proposé en Full HD.

Le Fujifilm X-E4 sera disponible à la fin du mois de février. Il sera proposé au tarif de 899 euros nu, sans objectif, ou à 1049 euros avec une optique équivalent 63 mm (f/1,7).