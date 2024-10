Garmin va simplifier la vie des coureurs avec cette nouvelle fonctionnalité pour montres connectées

Garmin a annoncé revoir la manière dont est calculé le seuil lactique lors des entraînements de course à pied. Désormais, une montre connectée suffira et il ne sera plus nécessaire de passer par une ceinture cardio.

La Garmin Forerunner 165 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les montres Garmin figurent parmi les références pour les entraînements sportifs, en particulier dans le domaine de la course à pied. Il faut dire que le constructeur américain propose de nombreuses données pour les utilisateurs, qu’il s’agisse de l’estimation du temps de course, de la VO2Max ou de la charge d’entraînement.

Les montres Garmin peuvent également estimer le seuil lactique de l’utilisateur lors de ses entraînements en course à pied. Une estimation qui va d’ailleurs être davantage simplifiée comme le rapporte le site Gadgets and Wearables.

La Polar H10+ et la Garmin HRM-Pro // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Jusqu’à présent, pour estimer le seuil lactique d’un utilisateur, il devait nécessairement porter une ceinture cardio durant sa séance, connectée à sa montre connectée Garmin. Il faut dire que l’estimation se basait sur la variabilité de la fréquence cardiaque au fur et à mesure de l’effort, mesurée plus précisément grâce à l’électrocardiogramme intégré aux ceintures cardio.

Une estimation du seuil lactique faite simplement au poignet

Désormais, les montres Garmin pourront estimer ce seuil lactique directement à partir de la montre seule. Sur les forums de Garmin, un responsable de la marque indique que : « notre amélioration du seuil lactique ne nécessite plus de test guidé ou de ceinture de fréquence cardiaque ».

Dorénavant, n’importe quelle montre Garmin pourra estimer le seuil lactique après avoir estimé la VO2Max, suivi une course en extérieur avec GPS, utilisé le capteur cardio optique de la montre, et activé la détection automatique du seuil lactique.

Le seuil lactique en course à pied correspond à l’intensité à partir de laquelle la fatigue va croître exponentiellement en raison de l’accumulation d’ion H+ dans les muscles. Elle est mesurée à la fois en allure (en min/km) et en fréquence cardiaque (en bpm). La méthode la plus fiable pour mesurer ce seuil consiste généralement à effectuer de petits prélèvements sanguins réguliers chez le sportif. Avec cette nouvelle méthode d’estimation, forcément moins fiable, Garmin vient donc simplifier l’usage pour le rendre encore moins invasif et permettre aux coureurs d’optimiser leurs entraînements.