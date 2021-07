Spam : vous pourrez bientôt bloquer des utilisateurs sur Google Drive

Google met à jour son outil de partage de fichiers en donnant la possibilité de bloquer un utilisateur un peu trop envahissant sur Drive. La mise à jour devrait mettre encore une dizaine de jours avant d'être déployée partout.

Si vous l’utilisez dans votre vie professionnelle, vous en conviendrez certainement : Google Drive est un outil qui sait se montrer pratique et auquel il est difficile de faire de gros reproches. À ceci près que certains utilisateurs se sont plaints à plusieurs reprises de problématiques de spam.

Du spam sur Google Drive ?

L’idée est simple : si quelqu’un connaît votre adresse mail, cette personne peut littéralement remplir votre Drive de fichiers et dossiers en tout genre. Si votre espace consacré aux fichiers « partagés avec vous » ressemble à un grand capharnaüm, c’est peut-être bien parce que vous avez été victime de cela.

Alors certes, on peut supprimer ces fichiers, mais du fait de la manière dont est construit Drive, on peut tout de même être amené à retomber dessus. Car cette action ne les retire que du dossier « Partagés avec moi ». Ils peuvent donc réapparaître à l’aune d’une recherche dans le drive, et même être suggérés par Drive, ce qui peut vite devenir agaçant.

Une nouvelle option

Pour remédier à cela, Google a implémenté une nouvelle option à Google Drive : la possibilité de bloquer des utilisateurs. Un utilisateur bloqué ne sera plus capable de partager des fichiers avec vous. Les fichiers qu’il ou elle aura partagés avec vous ne seront plus visibles dans le dossier « Partagés avec vous » ni dans les recherches. De plus, la personne bloquée n’aura plus accès à vos dossiers partagés avec elle.

Pour aller plus loin

Google Workspace : le nouveau Gmail sur web est disponible pour tout le monde

Précisons que si vous avez un ou une collègue qui a une tendance au partage compulsif de fichiers sur Drive, vous ne pourrez cependant pas le ou la bloquer. En effet, le blocage n’est pas autorisé pour une personne appartenant au même domaine que vous.

Au-delà de l’aspect pratique de cette nouvelle fonctionnalité, elle offre en outre un tout petit peu plus de sécurité dans la gestion du service. Il sera dorénavant plus facile de bloquer un utilisateur malveillant par exemple.

Google Drive Télécharger Google Drive gratuitement APK

Si vous vous êtes rués sur votre Drive pour bloquer Patrick78 qui vous envoie en boucle le même tableau Excel depuis 4 ans, vous n’avez peut-être pas tout de suite trouvé cette nouvelle fonctionnalité. Elle est en effet en cours de déploiement depuis le 22 juillet. Google indique qu’il faudra 15 jours pour que tous les utilisateurs en profitent.