Petits anges partis trop tôt : les Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G déjà abandonnés

Google a confirmé à Digital Trends que les Pixel 5 et Pixel 4a 5G seront abandonnés après l’épuisement de leurs stocks. Tous les marchés devraient être concernés.

Le groupe de Mountain View fait du ménage dans son catalogue de smartphones. À peine le Pixel 5a officialisé que deux téléphones présentés il n’y a même pas un an voient leur aventure déjà se terminer. Il s’agit ici des Pixel 5 et Pixel 4a 5G. Attention : la version 4G du Pixel 4a reste d’actualité.

La nouvelle a été confirmée par un porte-parole du groupe californien directement à Digital Trends — et relayé par Android Authority. Le binôme va ainsi disparaître des stores du constructeur après que leurs stocks soient arrivés à épuisement. Si vous souhaitez vous en procurer un, ne traînez donc pas.

Tous les marchés seraient concernés

Toujours selon Digital Trends, le marché américain ne sera pas le seul concerné par cette décision. Les autres pays où Google a placé ses pions en matière de ventes de smartphones seraient aussi touchés. Dans ce cas, se procurer un téléphone Pixel en France se limitera alors au modèle 4a 4G.

Nous avons contacté Google pour connaître le sort de la France. Nous sommes actuellement dans l’attente d’une réponse.

Comme vous le savez déjà, le tout récent Pixel 5a restera cantonné aux marchés américains et japonais, du moins pour son lancement. On ne sait pas si Google le catapultera en Europe, et plus précisément en France, dans un second temps. Le fait est que le choix sera clairement limité en Hexagone pendant quelque temps.

L’offensive Pixel 6 en approche

La décision de Google est-elle ici logique et légitime ? En partie, tant le nouveau Pixel 5a ressemble peu ou prou au Pixel 5. En réalité, seules la taille de l’écran, la capacité de la batterie et la présence d’une prise jack 3,5 mm constituent les petites différences. Les similitudes avec le Pixel 4a sont aussi nombreuses.

En clair, la firme d’outre-Atlantique veut ici donner plus de cohérence à son catalogue avant l’arrivée des Pixel 6, qui devraient apporter beaucoup de changements par rapport à leurs prédécesseurs. En espérant que cette nouvelle flopée d’appareils soit disponible dans nos contrées au moment de leur officialisation. Mais ça, c’est encore une autre histoire.