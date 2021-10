Google va activer la double authentification sur votre compte automatiquement

La double authentification est un bon moyen de sécuriser simplement un compte en ligne. Google passe à la vitesse supérieur et va activer cette fonction pour des millions d'utilisateurs.

La double authentification est un sujet très récurrent en sécurité informatique depuis plusieurs années. Elle permet d’ajouter un second facteur d’authentification, souvent quelque chose que l’on possède, le smartphone, en plus du classique couple identifiant et mot de passe (quoiqu’un peu désuet). Activer la double authentification demande un peu de son temps, mais une fois que c’est fait, on a une certaine sérénité pour l’accès à son compte.

Dans un nouvel article de blog, Google détaille ses prochaines mesures sur ce sujet et cela risque de faire grincer des dents.

Double authentification automatique

D’ici à la fin de l’année 2021, soit dans deux mois au moment l’article a été publié, Google compte activer la double authentification sur 150 millions de comptes Google supplémentaires et va rendre obligatoire cette fonction de sécurité pour 2 millions de comptes créateurs YouTube.

Évidemment, le but de Google n’est pas de vous faire perdre l’accès à votre compte. La firme va donc activer cette double authentification sur les comptes correctement configurés, qui ont notamment un moyen fiable de récupérer le compte en cas de pépin. On imagine qu’il s’agit notamment là d’avoir un numéro de téléphone associé avec son compte.

Difficile de critiquer la démarche de Google tant cette fonction de sécurité est devenue essentielle pour des comptes aussi importants que ceux d’Apple, Google, Amazon, Facebook ou encore Microsoft. Ces comptes intègrent souvent des données personnelles et l’accès à nos moyens de paiement, il est donc primordial de les garder sécurisés. Forcer l’activation de la double authentification peut paraître dur, mais c’est peut-être la décision nécessaire pour augmenter la part de compte sécurisé.

On ne pourra pas accuser Google et les autres firmes qui prennent le sujet au sérieux d’avoir manqué de pédagogie. La double authentification est encouragée depuis plusieurs années par tous les acteurs de l’industrie.