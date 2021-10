Google Photos sur le Web : vos plus beaux souvenirs sont désormais sous vos yeux

Déjà disponible sur les smartphones Android, le carrousel « Memories » de Google Photos s’invite désormais sur le Web pour vous remémorer des souvenirs récents et plus anciens.

Google Photos est un outil particulièrement pratique pour consulter ses photos depuis n’importe quel périphérique, à condition d’être connecté à son compte Google. La firme de Mountain View a pleinement conscience de ses forces, et tend d’ailleurs à lui donner le maximum de visibilité possible.

Dernièrement par exemple, le géant californien a expérimenté un module « Google Photos » directement intégré sur l’interface d’un nouvel onglet Google Chrome. Un moyen de nous rappeler que Google Photos nous accompagne au quotidien, et que des souvenirs de plusieurs semaines ou plus peuvent être consultés n’importe quand.

Vos souvenirs à portée de clic

Une philosophie que Google continue d’exploiter avec l’ajout d’une nouvelle option sur la version Web de Google Photos, comme l’a repéré 9to5Google. L’entreprise américaine s’inspire en fait de sa stratégie appliquée à Google Photos sur Android, en intégrant un carrousel « Memories » à notre interface.

Ce carrousel est composé de trois catégories : « Sélection du moment », « Il y a un an » et des souvenirs thématiques. Il se situe sur la partie supérieure de l’écran, au-dessus de votre banque d’images classées de manière chronologique. Il permet, en un clic, d’accéder à des images datant de quelques jours, quelques mois ou d’il y a un an.

En cliquant sur l’une des trois catégories, une sélection d’images défilera sous vos yeux. La date et le lieu sont indiqués en haut à gauche, et la possibilité de les mettre en favori et de les partager (à un contact ou sur d’autres plateformes) est disponible via des boutons situés en haut à droite.

D’ores et déjà disponible sur nos appareils, cette fonctionnalité n’est cependant pas aussi bien exploitée que sur smartphone. En effet, les photos en mode paysage n’occupent pas toute la place de la fenêtre : de grosses bandes noires verticales s’invitent à la fête, ce qui n’est pas le cas sur un appareil mobile.

Bientôt sur les tablettes iOS et Android

Le carrousel « Memories » peut être personnalisé comme bon vous semble : vous pouvez par exemple masquer les dates, les photos d’animaux, les souvenirs thématiques, la sélection du moment ou bien désactiver l’ensemble du module si cela vous dérange.

Selon 9to5Google, Google devrait également déployer cette fonctionnalité sur les tablettes Android et iOS, ainsi que les ChromeBooks. Sans que l’on en connaisse encore la date.