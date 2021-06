Google Photos : un petit changement de look qui va faire du bien à vos yeux

Google Photos prépare un petit changement d'interface pour mieux aérer sa galerie d'images tout en mettant en avant quelques fonctions intelligentes.

Google Photos s’apprête à changer légèrement le design de son interface pour présenter vos images de manière plus agréable. Actuellement, la galerie affiche la grille de photos d’une manière que d’aucuns pourraient trouver trop dense, trop chargée. Cela n’est jamais très bon pour la lisibilité et donc pour le confort d’utilisation.

Or, comme l’a remarqué — et testé — XDA Developers, l’interface de l’application va avoir droit à un petit rafraîchissement. On remarque notamment que le texte s’affiche en plus grand. On lit ainsi plus facilement la date (mois et année) à laquelle on était prises les photos que l’on fait défiler. Cette nouvelle présentation se veut plus aérée et agréable pour les yeux au contraire du design actuel de Google Photos où ces informations sont écrites de manière beaucoup plus petite.

En phase avec Material You

L’utilisateur devrait ainsi voir plus facilement et rapidement quels clichés il a enregistrés tel ou tel mois. On peut voir là une manière pour Google Photos d’embrasser les codes de Material You — nom des nouvelles lignes directrices esthétiques de Google qui donnent, entre autres, plus d’importance au texte.

D’autres petites nouveautés sont à signaler. Par exemple, en zoomant dans la galerie d’images, vous verrez toujours s’afficher une date en haut à gauche de l’écran pour indiquer quand ont été prises les photos que vous êtes en train de faire défiler.

Dans ce nouveau design, Google Photos met aussi en avant sa fonction Memories inspirée des stories d’Instagram. Ces souvenirs sélectionnés automatiquement s’affichent actuellement tout en haut de l’écran. Avec cette nouvelle interface, ils apparaîtront aussi au sein même de la galerie photo. Par exemple, si vous regardez vos photos d’avril 2018 par exemple, Google Photos pourrait mettre en avant un petit lot d’images qu’il jugera pertinent de vous remémorer.

Enfin, si vous avez créé un album à une certaine date et que vous êtes justement en train de regarder des photos réalisées à la même période, ledit album s’affichera également, bien mis en avant.

On ne sait pas encore quand cette nouvelle interface sera déployée pour tout le monde, mais on imagine que cela ne saurait tarder. Sur un autre sujet, rappelons que depuis le 1er juin, le stockage illimité et gratuit sur Google Photos n’est plus disponible.