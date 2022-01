Google Docs vous permet maintenant d’insérer des textes et des images en filigrane

Google Docs se met à jour. Le traitement de texte en ligne de Google, qui permet de collaborer sur des documents, permet maintenant de créer différents filigranes de textes, en plus d’images.

Google Docs ne cesse de s’enrichir. L’éditeur de texte collaboratif made in Google profite de nouvelles fonctionnalités de temps à autre, comme l’arrivée de la correction automatique ou encore l’ajout d’un menu d’insertion facile via le @. En septembre dernier, Google avait ajouté une nouvelle option : les filigranes. Il devenait donc possible d’ajouter l’image de votre choix en filigrane, sur l’arrière-plan de votre document. Et cela va désormais plus loin.

Le menu des filigranes s’enrichit

La firme californienne a décidé de développer un peu plus cette fonction de filigrane, en ajoutant récemment un nouvel onglet dans le menu dédié. L’utilisateur peut ainsi créer des filigranes textes, ce qui est bien pratique pour indiquer la nature du document, par exemple via une mention « Brouillon » ou « Confidentiel » en arrière-plan.

Les filigranes s’ajoutent facilement en cliquant sur le menu « Insertion » puis « Filigrane ». Cela ouvre un panneau latéral qui offre le choix entre deux onglets, « Image » et « Texte ». L’utilisateur peut alors taper le texte de son choix, régler la police, la transparence ou encore l’orientation des lettres. Les filigranes de texte se répéteront sur chaque page du document.

À noter qu’il est tout à fait possible de combiner filigrane texte et filigrane image. Les différents filigranes sont bien conservés lors de l’exportation dans d’autres formats.

Cette nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement depuis le 24 janvier et sera bientôt disponible pour tous. À l’heure où nous écrivons ces lignes, elle n’avait pas encore été ajoutée sur les différents comptes testés. Seul l’ajout d’image en filigrane est pour le moment possible.

Google Docs Télécharger Google Docs gratuitement APK

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.