YouTube : voici la nouvelle interface sur Android et iOS

YouTube s'offre une nouvelle interface en mode plein écran sur Android et iOS.

YouTube fait peau neuve avec une nouvelle interface en mode plein écran. Le mot d’ordre est à la clarté avec une emphase mise sur quelques boutons seulement bien mis en avant en bas à gauche.

La nouvelle interface de YouTube en janvier 2022. // Source : Frandroid Le volet commentaire // Source : Frandroid

Ces cinq boutons sont le like, le dislike (en dépit de la suppression de leur décompte sous les vidéos), l’ouverture du volet commentaires, l’ajout à une playlist automatique et le partage. À noter que si l’on reste appuyé sur l’ajout à une playlist, on peut également choisir la playlist où l’envoyer.

Un gain en clarté

Notons aussi que c’en est fini de l’ancien affichage en bas de l’écran, qui proposait automatiquement des vidéos en bas de l’écran. Cela nous semble un bon choix, car il n’était pas vraiment possible de cliquer sur les vidéos sans en connaître toute la teneur et leur présence alourdissait un peu l’interface.

À la place, les vidéos suggérées ont été rassemblées dans un nouvel encart en bas à droite au nom on ne peut plus clair de « plus de vidéos ».

Ajoutons aussi que lorsqu’on ouvre les commentaires, ceux-ci se placent automatiquement sur le côté en ajustant la taille de la vidéo pour qu’elle continue à être entièrement visible. Un petit plus bienvenu.

Cette nouvelle interface est disponible à la fois sur Android et sur iOS (l’interface des iPhone). Nous l’avons vu sur plusieurs appareils de la rédaction, donc si vous ne l’avez pas encore, elle ne devrait plus tarder.

