L’icône de Google Chrome change pour la première fois depuis 8 ans

L'icône du navigateur internet de Google, Chrome, va avoir droit à un petit dépoussiérage. La firme souhaite qu'elle colle parfaitement à son image plus moderne.

Les graphistes professionnels et amateurs à l’œil averti vont peut-être remarquer directement les changements apportés à l’icône de Google Chrome. Des changements subtils, certes, mais bien présents — surtout quand on sait que l’icône n’avait pas été modifiée depuis 8 ans. Il ne s’agit pas d’une refonte complète du design, mais plutôt de légères modifications pour que celle-ci colle parfaitement à l’identité graphique de Google.

Ce nouveau design est apparu sur le canal Canary et sera déployé très prochainement sur l’ensemble des appareils, des smartphones aux PC. C’est le designer de Chrome en personne, Elvin Hu, qui a détaillé sur Twitter le travail réalisé sur l’icône du navigateur web le plus utilisé au monde.

La nouvelle apparence de l’icône de Chrome

Avec cette nouvelle icône, Google tend toujours plus vers le flat design dans son plus pur appareil. On remarque ainsi la disparition totale des ombres (que l’on voyait surtout au niveau du jaune). Les couleurs ont été ravivées et sont plus lumineuses. Elvin Hu explique d’ailleurs que l’équipe a introduit un (très) subtil dégradé pour chacune des trois couleurs. Les proportions ont aussi été légèrement modifiées : le rond central est devenu plus imposant et est effectivement bien plus présent visuellement.

Les couleurs de l’icône en détails // Source : Google Les changements de proportions // Source : Google La nouvelle icône de Chrome sur macOS // Source : Google

Il explique également que l’icône a été adaptée pour chaque OS : par exemple, pour Chrome OS, les couleurs sont débarrassées du dégradé pour s’accorder avec le style des autres icônes du système. Sur macOS, un effet 3D a été ajouté. Le designer raconte aussi avoir tenté d’expérimenter d’autres designs, notamment avec des espaces négatifs plus importants, mais que cela nuisait à la lisibilité.

Il est en tout cas assez amusant d’observer l’évolution des icônes de Chrome sur plus de dix ans, chacune des versions correspondant parfaitement avec les standards graphiques à la mode à l’époque.

