Google corrige un bug qui bloquait le paiement sans contact sur ses Pixel

Un bug apparu avec la mise à jour de mars impactait les paiements sans contact sur certains smartphones Pixel. Après quelques jours de galère, Google a apporté une solution au problème.

L’installation de la récente mise à jour de fonctionnalité d’Android sur les Pixel, et celle du dernier patch de sécurité déployé par Google, a posé problème à certains appareils. Identifié la semaine dernière, notamment sur des Pixel 4a, Pixel 4a5G, et des Pixel 5, un bug bloquait le paiement sans contact en affichant une fenêtre de notification. Cette dernière faisait alors mention d’un souci de compatibilité logicielle.

« Votre téléphone ne répond pas aux normes logicielles. Vous ne pouvez pas payer sans contact avec cet appareil. Il est possible qu’il soit rooté ou qu’il exécute un logiciel non certifié. Contactez le fabricant de votre appareil ou consultez l’Aide Google Pay pour plus d’informations », pouvait-on lire sur les modèles impactés.

Un problème réglé assez rapidement par Google

Comme le souligne 9to5Google, le problème était surtout observé auprès des utilisateurs disposant d’une version stable d’Android… et non de la dernière bêta, par exemple. Il était toutefois difficile de savoir à quel point ce bug était répandu au sein du parc d’appareils Pixel.

Un bug particulièrement gênant, quoi qu’il en soit, puisqu’il bloquait l’accès aux cartes stockées pour les paiements par NFC. Pendant quelques jours, les utilisateurs impactés ont donc été contraints de revenir à des cartes physiques.

Contacté par 9to5Google à propos de cette anomalie, Google a répondu de la meilleure des manières : en déployant un correctif. Diffusé depuis hier, ce dernier corrige a priori le problème sur l’ensemble des smartphones touchés.

« Nous savons que certains utilisateurs de Pixel ont été confrontés à une impossibilité d’effectuer des paiements sans contact à l’aide de Google Pay, et ce suite à une récente mise à jour », a sobrement commenté le géant de Mountain View. « Ce problème a été résolu et tous les utilisateurs devraient pouvoir continuer à utiliser Google Pay pour effectuer des paiements sans contact partout où ils sont acceptés ».

