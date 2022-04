Pixel 6 et Pixel 6 Pro : certains utilisateurs ne reçoivent parfois pas les appels

C’est une nouveauté en matière de bugs sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, derniers flagships de la firme de Mountain View. Certains utilisateurs rapportent que leur smartphone Google rejette automatiquement certains appels entrants, sans les prévenir.

Depuis leur sortie en octobre 2021, ce n’est un secret pour personne, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont eu leur lot de bugs. Patchés petit à petit par Google via des mises à jour mensuelles, ces soucis semblent pourtant persister, et ce, de façon aléatoire entre les utilisateurs.

Les principaux reproches adressés par les utilisateurs concernaient notamment la lenteur du lecteur d’empreinte, une connectivité Bluetooth aléatoire, ainsi que de gros soucis touchant les connexions réseau, notamment en Wi-Fi et en 4G.

Pixel 6 : des appels qui ne s’affichent pas

Sur Reddit, ainsi que sur le forum d’aide Google, les utilisateurs sont nombreux à remonter des problèmes variés rencontrés sur leurs Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Le dernier en date est assez étonnant : l’impossibilité de recevoir certains appels entrants, sans raison apparente. Ces appels sont en fait directement rejetés par le téléphone.

L’utilisateur ayant rapporté ce problème ne voit en effet son Pixel 6 ni sonner ni afficher une quelconque notification, même pas pour prévenir d’un appel manqué après coup. Il faut alors se rendre dans le journal des appels pour réaliser qu’un appel a bien été reçu. L’appelant, de son côté, ne se retrouve pas directement sur la messagerie vocale, mais entend bien les sonneries se succéder.

Ce blocage automatique des appels entrants survient apparemment de façon totalement aléatoire, qu’il s’agisse de contacts enregistrés ou non. Les internautes concernés sur Reddit ont pourtant essayé à peu près tout ce qu’il est possible de faire, notamment de vérifier que les modes « Ne pas déranger », et « Activer le mode Chut » ne sont pas activés, que les appels en Wi-Fi sont également désactivés, que le blocage anti-Spam est bien réglé… ainsi que de réinitialiser les paramètres réseau. Le problème ne semble pas non plus venir de l’opérateur.

Pour le moment, Google n’a pas confirmé l’existence de ce souci, au demeurant quelque peu gênant au quotidien. Nul ne sait donc quand il sera possible d’espérer un correctif à ce sujet.

