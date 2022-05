YouTube Go c’est fini, Google va supprimer l’application

L'application YouTube Go va disparaitre. Google a annoncé que l'application ne serait bientôt plus proposé.

En 2016, Google se lance dans le développement de nouvelles applications ultralégères avec la dénomination Go. YouTube Go en est la vitrine et doit permettre d’amener le service de partage de vidéo entre de nouvelles mains. On parle notamment de pouvoir lire des vidéos hors-ligne, de consommer très peu de ressource et d’une compatibilité avec des smartphones très légers en puissance.

Après 6 ans de bons et loyaux services, Google annonce que l’application YouTube Go va tirer sa révérence, définitivement.

L’application YouTube a été optimisée

La firme a donc indiqué que l’application YouTube Go allait disparaitre dès le mois d’aout 2022. Les utilisateurs concernés sont invités à se diriger vers l’application principale YouTube ou le site mobile du service. Google estime que l’application YouTube offre aujourd’hui une meilleure expérience utilisateur avec des fonctions indisponibles sur YouTube Go comme le thème sombre ou la mise en ligne de contenu.

Surtout, la firme avance avoir suffisamment optimisé son application principale pour les smartphones les moins performants, de quoi faire disparaitre le besoin pour une application dédiée. La diffusion de vidéo sur les réseaux de faible qualité a également été améliorée.

Quid d’Android Go ?

Est-ce que la fin de YouTube Go préfigure d’un abandon de Google pour les autres applications du projet Android Go ? Impossible de le confirmer pour le moment. En décembre 2021, Google a tout de même dévoilé Android 12 Go, dernière version en date du système optimisé pour les smartphones les moins performants. Il faudra surveiller le développement d’Android 13 Go après la disparition de YouTube Go pour s’assurer de la vie du projet.

