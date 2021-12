Android 12 Go reprend plein de belles fonctionnalités, mais au prix d’un sacrifice notable

Android 12 Go vient d'être présenté officiellement par Google. Cette version allégée du système d'exploitation récupère plusieurs nouveautés, mais ne reçoit pas la fonction la plus visible d'Android 12 classique.

Google vient de présenter officiellement Android 12 Go. Comme pour toutes les versions estampillée Go de l’OS mobile, il s’agit d’une déclinaison allégée dédiée aux appareils entrée de gamme ne jouissant pas d’une fiche technique très sophistiquée. Ici, cette nouvelle mouture reprend de belles fonctions d’Android 12, mais un sacrifice important semble avoir été fait.

Avant de présenter les nouveautés, Google se réjouit de compter 200 millions d’utilisateurs actifs d’Android Go edition à travers le monde. Il s’agit donc d’un enjeu important pour la multinationale.

Plus rapide, plus léger, plus sécurisé

D’après la firme, toutes ces personnes pourront, avec Android 12 Go, profiter d’un lancement d’applications jusqu’à 30 % plus rapide et avec des animations plus fluides par rapport à la génération précédente.

Android 12 Go promet aussi une durée de vie prolongée pour les batteries des smartphones grâce à sa fonction d’hibernation d’applications non utilisées depuis longtemps. C’est-à-dire que le système suspend les ressources temporaires exploitées par les apps concernées. Cela fait du bien au stockage et à la mémoire, mais permet aussi de renforcer la sécurité vu que même les autorisations accordées sont révoquées. Vous serez toujours notifié lorsqu’une app passe en hibernation.

Android 12 Go profite aussi d’une fonctionnalité de traduction qui vous est proposée lorsque vous affichez les applications actuellement ouvertes sur votre téléphone. Autre fonction récupérée : Nearby Share qui permet de partager des fichiers sans avoir besoin de connexion Internet. On parle souvent du « AirDrop de Google ».

Si vous partagez un smartphone à plusieurs, Android 12 Go vous laissera aussi configurer plusieurs profils accessibles directement depuis l’écran verrouillé. Enfin, le tableau de bord de confidentialité (Privacy Dashboard) débarque sur cette version allégée de l’OS pour vous donner un meilleur aperçu global des autorisations accordées aux différentes applications sur votre smartphone, et donc un meilleur contrôle.

Android 12 Go profite aussi d’une option intéressante d’Android 12 : vous pourrez faire en sorte qu’une application n’accède qu’à votre position approximative. Ce qui suffit pour bien fonctionner, sans être trop intrusif pour votre vie privée.

Un petit sacrifice qui se remarque

Cela fait beaucoup de choses intéressantes pour Android 12 Go, mais Google ne mentionne à aucun moment Material You et la fameuse fonction monet qui adapte les couleurs du système à celle du fond d’écran choisi par l’utilisateur. Le design du panneau des raccourcis est pourtant très similaire à celui d’Android 12 classique.

Il faut dire que même si cette option de Material You est très appréciée, elle n’est sans doute pas indispensable pour qui a un smartphone très modeste et qui préfèrera sans doute des améliorations en termes de performances plutôt que des optimisations purement esthétiques. Notez que les applications retoquées « Go » (et allégées par rapport à leurs versions originelles) vont aussi toujours de pair avec Android 12 Go.

Rendez-vous dans le courant de l’année 2022 pour les débuts officiels d’Android 12 Go, à l’instar d’Android 12L pensé pour les tablettes et smartphones pliables.

