Google va résumer automatiquement vos trop longs documents et les conversations que vous avez manquées

Google va intégrer des fonctions de résumé automatique, basées sur l'IA, pour les documents sur Google Docs, mais également pour les discussions ratées sur Google Chat et Google Spaces.

Ce mercredi soir, au moment d’ouvrir la conférence Google I/O, Sundar Pichai, patron de la firme de Mountain View, a largement mis en avant les avancées du groupe dans le domaine de la compréhension linguistique. Cela s’est traduit notamment pas la présentation de nouvelles lunettes de réalité augmentée capables de traduire des conversations en temps réel, mais également par de nouvelles fonctionnalités pour Google Docs et Google Chat.

Concrètement, Google va être capable, pour les longs documents Google Docs, de résumer l’ensemble du document en quelques phrases seulement. L’idée est ainsi, pour la firme, de lire l’intégralité du document pour en retenir les idées fortes. Un bon moyen pour les personnes n’ayant pas le temps de lire l’intégralité du texte d’avoir au moins une idée de l’objectif qu’il peut avoir. Ce résumé est généré automatiquement grâce aux algorithmes d’intelligence artificielle de Google, mais il sera possible pour les utilisateurs de modifier ce résumé s’il ne correspond pas à ce qu’indique le document.

Il ne s’agit pas pour autant d’une nouveauté en soi. Google avait déjà dévoilé discrètement cette nouvelle fonctionnalité de Google Docs en février dernier dans un billet de blog. La nouveauté réside surtout dans l’extension de cette fonctionnalité de résumé au-delà de Google Docs. À l’occasion de l’ouverture de la conférence Google I/O, la firme a en effet indiqué que les résumés seraient également disponibles prochainement dans Google Chat et Google Spaces. Pour rappel, il s’agit là du service de discussion instantanée dédié aux entreprises, concurrent de Microsoft Teams ou de Slack.

Une fonction encore limitée à Google Docs, Google Chat et Google Spaces

Les utilisateurs pourront ainsi voir d’un coup d’oeil un résumé de la conversation qui a eu lieu, sans avoir besoin de rattraper l’intégralité des échanges.

Pour l’heure, il s’agit là des deux seules solutions de Google pour proposer des résumés. Néanmoins, on peut imaginer à l’avenir une intégration de cette fonctionnalité dans d’autres outils de la firme comme Gmail — pour les mails souvent trop longs.

Si Google a d’ores et déjà annoncé le déploiement progressif de cette fonction de résumé automatique dans Google Docs dans les prochains mois et partout dans le monde — la fonction est déjà disponible en France, mais uniquement avec les résumés saisis à la main — on ignore encore quand elle sera proposée sur Google Spaces et Google Chat.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.