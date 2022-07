Google Pixel 6a : déjà un problème de sécurité sur le lecteur d’empreintes

Certains utilisateurs du Pixel 6a de Google ont remarqué que des empreintes digitales non enregistrées étaient détectées comme valides par le capteur d'empreintes. Un problème de sécurité important bien que difficile à reproduire qui apparaît à quelques jours de la sortie du smartphone en France.

Le dernier smartphone de Google est attendu en France pour ce jeudi 28 juillet, un Pixel 6a qui s’est révélé très bon dans notre test sur les performances photo. Cependant, plusieurs vidéastes ont fait remarquer un problème en rapport avec le capteur d’empreintes digitales. Ils disent avoir réussi à accéder au téléphone en utilisant ce mode de déverrouillage, sans avoir enregistré au préalable l’empreinte du doigt utilisé.

Des YouTubeurs pointent du doigt le problème avec le Pixel 6a

Une publication postée sur le forum Reddit r/Android relayée par Android Police montre deux vidéos de YouTubeurs indiens. La vidéo de Geekyrankit montre que ce dernier a réussi à déverrouiller son Pixel 6a avec son pouce gauche alors que seul son pouce droit était enregistré dans l’appareil.

Le second YouTubeur du nom de Beebom fait la démonstration de quelque chose d’encore plus inquiétant. Dans sa vidéo, seules les empreintes de deux personnes sont enregistrées, seulement voilà, une personne en plus arrive à déverrouiller le Pixel 6a.

Des problèmes de sécurité inquiétants

Comme les deux vidéastes ont pu le dire, ce qui est a priori un bug pourrait représenter un problème de sécurité important, d’autant plus que le Pixel 6a est déjà sorti dans certains pays et qu’il va sortir très bientôt en France. L’équipe d’Android Police déclare ne pas avoir réussi à reproduire le bug sur deux modèles. De notre côté non plus, nous n’avons pas constaté d’anomalie.

Un problème avait déjà été constaté sur le capteur d’empreintes digitales du Pixel 6, qui était trop lent et pouvait devenir inutilisable, « ces bugs semblaient provenir d’utilisateurs avec des protections d’écran appliquées sur l’appareil », rappelle Android Police. Google avait alors recommandé certaines protections d’écran et publié des mises à jour logicielles pour corriger cela. Concernant le Pixel 6a, on ne connaît pas pour le moment l’origine du bug. D’autant plus que dans les vidéos mentionnées ci-dessus, on n’aperçoit pas de vitre de protection. Google n’a pour le moment rien déclaré à propos du bug.

