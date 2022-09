Toux et ronflement : voici comment Google va suivre vos nuits agitées

Le média 9to5Google a repéré de nouvelles lignes de code concernant le suivi de la toux et du ronflement pendant votre sommeil. On en sait désormais un peu plus sur la manière dont cette fonction sera intégrée.

En mai dernier, 9to5Google faisait une petite découverte pour le moins intéressante. Ses trouvailles nous ont amenés à penser que Google travaillait sur une fonction inédite : celle de pouvoir suivre notre toux et nos ronflements pendant le sommeil. À l’époque, peu de détails avaient été trouvés et relayés.

Il aura fallu patienter quelques mois supplémentaires pour que le même média déniche de nouvelles informations au sujet de ce projet. Pour ce faire, 9to5Google est allé regarder du côté de « Bien être numérique », dont la bêta a reçu une nouvelle mise à jour. Dans les lignes de code, plusieurs éléments précisent les contours de ladite fonction.

Suivi hebdomadaire

Pour rappel, l’onglet « Bien être numérique » – que l’on retrouve dans les paramètres du téléphone –, permet de suivre et de contrôler votre consommation. Vous pouvez y consulter le nombre de déverrouillages et de notifications reçues, mais aussi activer un mode coucher ou mieux gérer vos notifications d’une manière générale.

C’est justement au sein de la fonction « Mode coucher » que vous pourrez suivre votre toux et votre ronflement. C’est en tout cas ce qu’indique la fameuse bêta. Il faudra alors l’activer manuellement et autoriser le téléphone à utiliser le microphone, qui sera alors actif dans les heures que vous aurez préalablement définies.

Une fonction exclusive à Google ?

Une nouvelle fenêtre « Listen to sleep sounds » vous permettra par ailleurs de choisir quel son nocturne vous souhaitez surveiller. Pour mieux se rendre compte des données récoltées, des graphiques compileront de manière hebdomadaire le nombre moyen de toussotements et le temps moyen de ronflement. Si votre nuit a été calme, le téléphone vous le dira aussi.

Pour le moment, on ne sait toujours pas si cette fonctionnalité sera exclusive aux Google Pixel ou si tous les téléphones Android pourront en profiter. Quant à son déploiement, le mystère reste lui aussi entier.

