Google Pixel : il ne va jamais être aussi simple de réduire au silence un appel entrant

Le média 9to5Google a repéré une nouvelle fonctionnalité à venir sur les téléphones Google : la possibilité de réduire au silence, littéralement, un appel entrant. Et ce, avec un simple et unique mot.

En avril 2022, Google a déployé sa nouvelle fonction Quick Phrases Assistant, qui permet de se passer des fameux mots magiques « Ok Google » avant d’interagir avec son assistant vocal. Pour ses débuts, cette nouveauté se cantonnait à quelques actions limitées : « répéter » pour répéter une alarme, « refuser » pour « refuser un appel », par exemple.

Selon 9ToGoogle, le groupe californien devrait poursuivre dans cette voie dans un avenir relativement proche. Dans la version 13.34 de l’application Google, a été découvert une v2 des Quick Phrases Assistant. Cette dernière pourrait faire ses débuts avec le lancement des Pixel 7 et Pixel 7 Pro, attendus cet automne.

« Silence »

Il y a fort à parier que cette nouvelle mouture débarquera aussi sur les Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a. Concrètement, elle permettra de réduire au silence, littéralement, un appel entrant. Exemple : un ami vous appelle, mais vous êtes occupé à regarder une vidéo YouTube de Frandroid sur votre ordinateur.

Il suffira alors de prononcer le mot « Silence » pour que la sonnerie de votre Pixel s’éteigne. Pour autant, l’appel n’est pas refusé et continuera de sonner dans le vide pour votre interlocuteur. Un moyen ô combien pratique et rapide pour faire taire votre téléphone si vous ne souhaitez pas refuser l’appel et utiliser vos mains.

Quid du mode vibreur ?

Une question reste en suspens : l’action orale « Silence » fonctionne-t-elle si votre Pixel est configuré en mode vibreur, et non en sonnerie ? En d’autres termes, votre smartphone est-il en mesure d’arrêter de vibrer après avoir lui avoir ordonné de se taire ? Aucun élément ne le confirme pour le moment. Il faudra donc attendre l’arrivée de la fonctionnalité pour le constater, ou pas.

Les précommandes des Pixel 7 et Pixel 7 Pro pourraient débuter le jeudi 6 octobre – avec un événement de lancement le même jour – si l’on se base sur les informations de Jon Prosser, qu’il faut accueillir avec des pincettes. Dans l’idée, ce timing interviendrait un poil plus tôt que les Pixel 6, introduits le 19 octobre 2021.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.