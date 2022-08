Pixel 7 et Pixel 7 Pro : une date de sortie légèrement avancée se profile

Sans surprise, la sortie des Pixel 7 et 7 Pro se dirige vers le mois d'octobre avec toutefois un peu d'avance sur l'an dernier.

Si Google a bien présenté ses Pixel 7 et 7 Pro lors de la Google I/O de mai 2022, on ne connait pas encore leur date de sortie officielle. Front Page Tech, dont les informations doivent être prises avec la plus grande prudence, affirme qu’une date a été arrêtée.

Selon le site de Jon Prosser, les Pixel 7 et 7 Pro entreraient en précommandes le 6 octobre. Cela signifierait que la firme de Mountain View aurait prévu un évènement de lancement le même jour. On peut même imaginer que la sortie publique d’Android 13 aurait lieu le même jour, comme cela a été le cas l’année dernière avec Android 12. On peut également avancer que la sortie de la Pixel Watch pourrait intervenir à ce moment-là, puisque le géant du web avait indiqué que les deux appareils devaient sorti conjointement.

La sortie officielle du téléphone quant à elle serait prévue pour le 13 octobre 2022. Front Page Tech affirme tenir ses informations de « sources très réputées ».

Qu’attendre des Pixel 7 et 7 Pro

Pour rappel, les Pixel 7 et 7 Pro reprendront dans les grandes lignes les fondations des Pixel 6 et 6 Pro. On s’attend tout de même à une nouvelle puce Tensor 2, à un bloc photo en aluminium ou encore un écran légèrement plus petit pour le Pixel 7, passant de 6,4 à 6,3 pouces.

Ajoutons que la date de sortie avancée par Front Page Tech ne semble pas totalement délirante. Les Pixel sont traditionnellement présentés au détour du mois d’octobre. Leur sortie serait ici avancée d’un peu plus de deux semaines : les Pixel 6 et 6 Pro avaient été dévoilés le 19 octobre 2021 pour une sortie le 25 octobre.

Rappelons par ailleurs que la sortie du Pixel 6 avait été marquée par d’importantes difficultés d’approvisionnement, certainement dû au succès important du téléphone, mais aussi à la conjoncture. On espère que si cette date avancée se confirme, elle ne signifie pas pour autant qu’il faudra à nouveau subir les fils d’attente en ligne.

