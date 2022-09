Le Google Play Store entame son relooking sur tablette : qu’est-ce qui change ?

Le Google Play Store commence à transformer son interface sur tablette pour une expérience de navigation plus claire et agréable. Voici les changements à noter pour le moment.

Le Google Play Store a droit à une nouvelle interface sur les tablettes Android. Comme souvent lors de telles mises à jour, le nouveau design se veut un peu plus épuré et agréable à utiliser. Grâce aux captures d’écran du site spécialisé 9to5Google, on peut découvrir les petits changements apportés.

Ainsi, en mode paysage, le Google Play Store affine considérablement la barre latérale sur la gauche. Le texte est ainsi réduit pour dégager un peu plus de place aux icônes des rubriques Jeux, Apps, Offres et Livres. Même tendance dans le coin de l’écran en haut où la mention « Google Play » disparaît carrément pour ne laisser que le logo triangulaire de la boutique d’applications.

Grâce à cela, le Play Store exploite mieux l’espace et affiche de plus grosses icônes d’applications.

Ancienne interface Nouvelle interface

En haut, la barre de recherche perd une bonne moitié de sa largeur, mais l’espace ainsi créé n’est pas comblé. La photo de profil de l’utilisateur, la cloche des notifications et le compteur de Play Points ne bougent pas du coin supérieur droit.

En mode portrait, l’interface du Play Store sur tablette s’approche un peu de l’expérience smartphone puisque la barre latérale passe en bas.

En revanche, contrairement à ce que l’on peut voir sur les téléphones, le logo du magasin d’apps apparaît en petit en haut à gauche et la barre de recherche reste assez condensée.

Poser les premières pierres du nouveau Google Play Store

Comme le rappelle 9to5Google, ces changements ne constituent qu’une première étape d’une transformation plus profonde du Play Store sur tablette. Google avait en effet montré un aperçu pendant la Google I/O 2022. La boutique est amenée à afficher de grandes cartes regroupant des applications par thématique au lieu de les ranger dans des carrousels occupant toute la largeur.

Il est aussi question de mettre en avant des sections Top pour les apps les plus populaires et des contenus éditoriaux. La section Offres du Play Store sur tablettes — telle qu’elle apparaît dans l’image ci-dessous — semble d’ailleurs déjà préparer le terrain à ce genre d’affichage.

La nouvelle interface tablette du Play Store a été aperçue par 9to5Google sur la version 32.5.16-21 de l’application. Celle-ci est sans doute en cours de déploiement à travers le monde.

