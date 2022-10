Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro : ces offres de précommandes vous équipent de la tête au poignet

Après l’excellente gamme des Pixel 6, 6 Pro et 6a, Google revient cette année avec deux smartphones et une montre connectée. Et deux bonnes nouvelles s'invitent pour le lancement : de très belles offres de précommande sur les sites d'Orange et Sosh et une disponibilité en boutique Orange à partir du 13 octobre. L’occasion de prendre en main ces nouveaux terminaux avant de les acheter.

Fraîchement annoncés, les Google Pixel 7 et 7 Pro font déjà forte impression. Un design plus abouti, mais toujours reconnaissable, un module photo toujours aussi impressionnant et une puissance logicielle toujours au cœur de l’expérience utilisateur. Cette année, le géant américain revient d’ailleurs avec une montre Google Pixel Watch intégrant le meilleur de Fitbit, et… surprise, les produits seront disponibles en ligne et en magasin Orange pour tous ceux qui souhaitent les prendre en main. Point bonus : ils sont accompagnés de très belles offres de précommandes.

Des produits disponibles en boutiques physiques… qui bénéficient des offres de précommande.

À partir du 6 octobre et jusqu’au 12 inclus, Google et Orange proposent de belles offres de précommande sur les sites d’Orange et de Sosh. Si vous craquez par exemple pour le Google Pixel 7, sachez qu’il vous sera livré avec les excellents Google Pixel Buds Pro. Si en revanche vous succombez au charme du Google Pixel 7 Pro, Google vous offre sa Google Pixel Watch. Un joli pack de précommande qui vous permettra de commencer efficacement un écosystème Google.

Autre bonne nouvelle à côté de laquelle il est impossible de passer : faisant suite au Google Pixel 6a, les nouveaux Google Pixel seront disponibles en magasins physiques. Une opportunité de prendre en main les derniers smartphones et accessoires de la marque avant de vous les offrir. Pour en profiter, rendez-vous en boutique Orange à partir du 13 octobre 2022. Et pour les clients Sosh ou Orange, 100 euros de remises supplémentaires sont au menu de vos précommandes.

Le design, toujours plus premium

Entre la gamme Pixel 6 et la gamme Pixel 7, les différences de design sont subtiles, mais impossible de confondre les nouveaux modèles avec les anciens. Déjà parce que le module photo arrière s’est subtilement arrondi et laisse apparaître les deux modules arrière du Google Pixel 7 et les 3 modules du Google Pixel 7 Pro.

Pour le Google Pixel 7, le constructeur rend son smartphone légèrement plus compact avec une diagonale d’écran de 6,3 pouces (contre 6,4 pour le Google Pixel 6). La version Pro reste quant à elle inchangée avec un bel écran de 6,7 pouces et propose une dalle OLED LTPO à 120 Hz, là où le Google Pixel 7 affiche un écran FHD+ à 90 Hz.

Smartphones premium obligent, le dos des deux modèles est en verre, protégé par du verre Corning Gorilla Glass Victus. Pour le Pixel 7 Pro, le cadre qui entoure les capteurs est en aluminium à finition mate tandis que le Google Pixel 7 est équipé d’un cadre en alliage poli.

Autre différence entre les deux terminaux : le module photo. Plus arrondi que sur les modèles précédents, le triple capteur du Google Pixel 7 Pro se caractérise par la séparation du capteur de 12 mégapixels. Sur le dos du Google Pixel 7, en revanche, le bloc photo se concentre en un seul emplacement.

La photographie à un niveau professionnel

Et si la forme change, la qualité des photos produites par les Google Pixel 7 et 7 Pro, elle, ne change pas. L’année dernière Google avait réussi à se hisser au premier rang des photophones avec des modules photo qui, à première vue, ne venaient pas marcher sur les platebandes de la concurrence. Cette année, le constructeur met la barre au-dessus, augmente la définition de ses capteurs et offre une qualité d’image toujours excellente et reconnaissable entre toutes.

Sans gomme magique Avec gomme magique

Sur le Google Pixel 7 tout d’abord, on retrouve donc un double module comprenant un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand- angle de 12 mégapixels.

Côté Google Pixel 7 Pro, il faut compter sur un triple module. Le premier est un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique x5, le second et le troisième sont quant à eux identiques à ceux du Google Pixel 7. En revanche, on notera que le Google Pixel 7 Pro offre quelques fonctionnalités de prise de vue supplémentaires comme une mise au point macro, et un zoom haute résolution jusqu’à ×30. Son petit frère ne profite que d’un zoom numérique jusqu’à ×8.

Les deux modèles offrent par ailleurs un rendu colorimétrique “realtone” qui assure une justesse des couleurs, très utile notamment pour rendre avec exactitude les tons de peau.

À l’avant, Google a implémenté sur les deux smartphones le même capteur photo de 10,8 mégapixels avec la possibilité de filmer en 4K.

Android au meilleur de sa forme, épaulé par un tout nouveau Google Tensor G2

Pour accompagner ces performances techniques, Google a bien évidemment saupoudré ses smartphones de son inimitable IA. Outre un mode gomme magique amélioré qui surprendra les plus pointilleux de la retouche, le géant de Mountain View équipe ses smartphones de quelques options inédites comme le flou cinématique qui offre un bokeh d’arrière-plan en vidéo, qui donnera à vos séquences un aspect professionnel.

Le constructeur a également implémenté un mode anti-flou qui permet d’obtenir des images nettes en toutes circonstances. Si ces modes se multiplient sur les nouveaux smartphones, Google reste maître dans l’art du traitement d’image grâce à son intelligence artificielle unique. Au-delà de ces options, Google conserve évidemment sa patte inimitable qui rend ses images reconnaissables entre toutes.

Côté processeur, Google persiste et signe avec une nouvelle mouture du Google Tensor : le Tensor G2. Avec ce nouveau modèle de puce, Google se passe une nouvelle fois des gros acteurs du marché et fournit une puce maison à la hauteur de la concurrence.

Plus puissant, il est épaulé par la puce de sécurité Titan M2 qui assure un niveau de sécurité largement supérieur par rapport aux modèles précédents… qui assuraient déjà une quasi-inviolabilité de vos données.

Pour renforcer cette sécurité, Google ressuscite le déverrouillage par reconnaissance faciale, en plus de la reconnaissance par empreinte digitale, placée sous l’écran. Un ajout bienvenu pour ceux qui n’ont jamais vraiment été conquis par le fait de laisser son empreinte sur son smartphone.

Enfin et comme toujours, Google offre un avantage logiciel non négligeable par rapport à la concurrence : il propose cinq ans de mises à jour majeures de ses smartphones. Ce qui signifie que vous pourrez conserver pendant plus de cinq ans votre nouveau terminal, le tout en pleine forme. Un vrai plus par les temps qui courent ou l’éco responsabilité… et la pénurie de composants sont au cœur des préoccupations de tout un chacun.

Le Google Pixel 7 est disponible en précommande à partir de 649 euros et le Google Pixel 7 Pro est disponible à partir de 899 euros le tout sans forfait ou engagement. Et si vous êtes d’ores et déjà client Orange ou Sosh, vous pourrez bénéficier d’un avantage supplémentaire avec 100 € de remise sur la gamme Pixel 7 du 6 au 12 octobre inclus.

Surprise, une montre connectée au menu des nouveautés

Pour accompagner ces nouveaux modèles, le géant de Mountain View lance une Google Pixel Watch. Très aboutie, la montre connectée made by Google a plus d’un tour dans son sac. Rappelez-vous, il y a de cela quelques années, le constructeur avait acquis la célèbre marque de montres connectées Fitbit. Aujourd’hui, les applications Fitbit sont implémentées sur les nouvelles Pixel Watch de Google. Une très bonne nouvelle pour tous ceux qui possédaient déjà les produits Fitbit, mais à qui l’expertise de Google manquait cruellement.

Pour ne rien gâcher à cela, Google a mis le paquet sur le design en offrant à cette Google Pixel Watch l’aspect d’une montre horlogère, tout en finesse. Avec un cadran d’à peine 40 mm, elle conviendra à tous les poignets, même les plus fins. Bonus : elle s’accompagne, pour une navigation fluide d’une molette permettant de faire défiler messages et notifications. Vous pourrez d’ailleurs y répondre avec ou sans votre smartphone puisque la Google Pixel Watch profite de la présence de la 4G LTE la rendant indépendante du mobile. Une version Wi-Fi est également disponible pour ceux qui ne pourraient pas se séparer de leur Google Pixel 7 ou Google Pixel 7 Pro.

Sportive, elle résiste aux rayures grâce à son verre Corning Gorilla Glass et à l’immersion grâce à son étanchéité pouvant aller jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Pour couronner le tout enfin, la nouvelle Google Pixel Watch intègre toute la suite des applications Google comme Maps, Wallet, Assistant et Agenda. Bref, c’est LA montre parfaite pour ceux qui veulent un compagnon simple et hyper efficace à leur poignet.