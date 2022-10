Pixel 7 Pro : si vous avez un souci de scrolling, une mise à jour s’impose

Des utilisateurs ont fait remonter un souci de scrolling sur les Pixel 7 Pro. Google semble avoir en partie réglé le souci à peine quelques jours après les premières plaintes. Peut-être le signe d'un meilleur suivi sur cette génération.

Que serait un lancement Google sans son lot de bug ? Le Google Pixel 7 Pro maintient la tradition. Selon des utilisateurs de Reddit, l’écran subirait de multiples problèmes de scrolling et de sensibilité au toucher. Ces problèmes viennent s’ajouter à un possible problème d’écran « trop lumineux » en extérieur, mis en lumière par XDA la semaine dernière.

Un premier post Reddit se plaint par exemple d’un scrolling un peu « collant » et « cassé ». Il rapporte aussi des « fautes de frappe » apparemment provoquée davantage par son clavier que par un quelconque manque de dextérité. Un commentaire sous ce même post se plaint d’un « défilement bancal dans presque toutes les applications » au contenu volumineux.

Un ressenti différent

Un autre utilisateur se plaint, à nouveau sur Reddit, d’un ressenti différent sur le Pixel 7 Pro en comparaison des anciens Pixel. Il écrit :

Par exemple, les gestes de balayage gauche/droite de l’application Relay doivent être beaucoup plus généreux pour être enregistrés. Ou encore, dans l’application Instagram, lorsque je fais glisser mes doigts vers la droite ou la gauche dans la galerie de photos, je dois les bouger davantage pour passer à la photo suivante. Sur mon 6 Pro, il suffisait de bouger légèrement les doigts vers la gauche et la droite, maintenant, je dois faire défiler la moitié de l’écran.

Il ajoute que « le scrolling vertical est parfois étrange sur YouTube. Parfois, il est plus lent qu’attendu, parfois trop rapide ».

Des bugs vite corrigés par Google

L’année dernière, nous avions listé de nombreux bugs sur les Pixel 6 et 6 Pro, insistant sur le fait que les correctifs peinaient à arriver. De ce qu’on peut dire dans cette première semaine de commercialisation du Pixel 7, Google semble avoir pris la mesure du problème et trouvé un moyen d’améliorer son système de correction de bugs. En effet, de nombreux utilisateurs ont indiqué, après un premier post signalant les bugs cités plus haut, qu’ils ne rencontraient plus de souci après un patch de 73 Mo. D’autres malheureusement affirment que le souci demeure.

Il n’en reste pas moins que Google parait être dans une meilleure dynamique de correction des bugs que pour sa génération précédente. Si celle-ci venait à se confirmer sur les Pixel 7, cela serait évidemment une très bonne nouvelle pour les utilisateurs. L’année dernière, nous avions attribué de très bonnes notes au Pixel 6 au moment de tests, mais les nombreux bugs apparus dans les semaines après leur commercialisation pouvaient en refroidir plus d’un.

Très bons au moment du test, mais mal suivis, il était difficile dans ce contexte de les recommander les yeux fermés. De nombreux testeurs dans le monde ont remonté le même ressenti, à l’instar du youtubeur Marques Brownlee qui a même dédié une vidéo à cette ambivalence du Pixel.

