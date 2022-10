La batterie du Pixel 7 Pro est bonne… jusqu’à ce qu’on le mette au soleil

Les tests du tout nouveau Pixel 7 Pro montrent que son écran est particulièrement gourmand en énergie lorsqu'on le place au soleil. Un défaut qui pourrait bien être critique pour certains.

L’écran du Google Pixel 7 Pro est très lumineux, peut-être même trop. Lors de notre test, nous avons mesuré un pic de luminosité à plus de 1300 nits, ce qui en fait le smartphone le plus lumineux à être passé à la rédaction après l’iPhone 14 Pro (et Pro Max).

Cela ne devrait pas être un problème avec les dernières technologies d’écran disponibles, mais le Pixel 7 Pro semble avoir un comportement relativement hors-norme sur ce point.

Un écran très gourmand

Lors de notre test du Pixel 7 Pro, nous avons remarqué que nos tests d’écran, réalisés en luminosité maximum, avaient fait fondre la batterie plus de coutume. Cela aurait certainement dû nous mettre davantage la puce à l’oreille, comme ce fut le cas pour les journalistes de XDA.

Ces derniers ont remarqué que l’autonomie du Pixel 7 Pro était très bonne, même meilleure que sur le Pixel 6 Pro, à condition de rester en intérieur. Un petit passage en plein air et la batterie se décharge de 10 % en 15 minutes. Ils ont donc mesuré la consommation du téléphone.

En affichant un écran blanc à 100 %, le Pixel 7 Pro consomme donc 3,4 à 4 W pour une luminosité de 600 nits. À titre de comparaison, dans les mêmes conditions, le Pixel 6 Pro consomme 2,9 W et le Galaxy S22 Plus 2 W. En montant à 1000 nits, le Pixel 7 Pro consomme alors 6 W, soit 50 % de plus que les 4 W du Galaxy S22 Plus.

Est-ce un réel problème ?

En soi, il est vrai que c’est embêtant qu’un écran consomme beaucoup plus que la concurrence dans des conditions égales, surtout pour un téléphone donc l’autonomie n’a rien d’exceptionnel (sans être mauvaise) et dont la charge est particulièrement lente. Pour autant, nous n’avons pas noté un comportement particulièrement énergivore sur le Pixel 7 Pro, même en extérieur.

Durant le test, le Pixel 7 Pro a servi plusieurs fois de GPS en extérieur, avec l’écran allumé en continu. Une journée, il a ainsi servi à me guider pendant plus d’une heure et demie alors que j’arpentais les rues de Paris à vélo. J’ai terminé ma journée sans avoir à me coller à un mur pour recharger mon téléphone. Il faudrait cependant retenter l’expérience en plein été…

Et le Pixel 7 ?

Afin de vérifier si ce problème touchait toute la gamme, XDA a également réalisé des tests sur le Pixel 7. Celui-ci ne souffre pas du même problème et sa consommation reste donc cohérente selon le média spécialisé.

Reste à savoir maintenant s’il s’agit d’une imperfection liée à l’écran LTPO du Pixel 7 Pro ou s’il s’agit d’une mauvaise optimisation logicielle pouvant se régler par le biais d’une simple mise à jour. Quoi qu’il en soit, voilà une ombre au tableau du nouveau porte-étendard de Google.

