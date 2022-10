Même Google le dit : il faut passer à Windows 10 ou 11

Google a annoncé la fin du support de Google Chrome pour Windows 7 et Windows 8, il est temps de passer sur des versions plus récentes du système.

On le sait, Microsoft abandonne régulièrement de très ancienne versions de Windows. Dans ce genre de cas, la firme ne propose plus de mises à jour et en particulier de correctifs de sécurité. Les éditeurs de logiciels peuvent toutefois faire le choix de continuer de proposer des mises à jour sur ces systèmes.

Au début de l’année 2020, Microsoft a par exemple mis fin au support de Windows 7. Pendant deux ans, Google a choisi de continuer à proposer des mises à jour de son navigateur Google Chrome sur Windows 7. Cette période touche à sa fin.

Google Chrome abandonne les anciens Windows

Dans un message posté sur le forum officiel de Google Chrome, un ingénieur de Google annonce que la version Chrome 110, prévue pour le moment le 7 février 2023, marquera la fin du support de Windows 7 et Windows 8.1.

Autrement dit, il faudra un PC avec au moins Windows 10 pour continuer à utiliser Google Chrome de façon sécurisé et profiter des nouveautés apportés par chaque version. Cela correspond à la fin du support programmé par Microsoft pour Windows 8.1, qui est prévu pour le 10 janvier 2023.

Google précise bien que Google Chrome continuera de fonctionner sur Windows 7 ou Windows 8.1, mais ne sera plus mis à jour. L’éditeur encourage les utilisateurs à mettre à jour leurs machines.

Rappelons qu’il est possible de mettre gratuitement à jour une machine sous Windows 7 ou Windows 8 vers Windows 10. Pour Windows 11, les choses sont plus compliquées en raison de la configuration requise pour faire tourner le dernier système de Microsoft de manière officielle.

