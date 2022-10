Pixel 7 : les avantages de passer au 64-bit seulement

Google s'explique sur les bénéfices d'avoir lâché le support des applications 32-bit sur les Pixel 7.

Il y a du changement sur Android. Pour la première fois sur Android, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro ne sont pas compatibles avec les applications 32-bit et ne peuvent donc lancer que les applications 64-bit. Un virage pris par Apple dès 2017 sur iOS 11, mais qui a pris du temps pour arriver du côté des verts. Mais quel est donc l’intérêt si ce n’est d’empêcher les très vieilles applications de tourner ? Serban Constantinescu, Product Manager chez Google, s’explique au travers d’un article à destination des développeurs.

Faster, better, stronger

Les processeurs actuels sont pensés pour faire tourner des applications en 64-bit, ce qui leur permet de délivrer 25 % de performances en plus. Par ailleurs, les applications 64-bit ont accès à des registres et des instructions supplémentaires pouvant les rendre plus rapides que les applications 32-bit.

De plus, retirer le support des applications 32-bit libère 150 Mo de RAM, permettant d’augmenter le nombre d’applications tournant en arrière-plan. La sécurité est également accrue en améliorant la randomisation de l’agencement de l’espace d’adressage (ce qui protège le système d’exploitation).

Vous l’aurez compris, en retirant la compatibilité 32-bit, les Pixel 7 sont plus rapides et sécurisés qu’ils ne le seraient avec cette compatibilité.

Et plus encore

Et ce ne sont là que les avantages directs. Dans son article, Serban Constantinescu précise également qu’il existe d’autres avantages indirects. Les développeurs d’apps en 64-bit ont par exemple accès à de meilleurs outils, notamment pour détecter les erreurs de mémoire, et ainsi accroître la stabilité des applications.

Enfin, les constructeurs vont réduire de moitié certains de leurs tests lors des mises à jour, ce qui devrait accélérer le processus. Quand on sait à quel point les mises à jour sont un sujet sensible sur Android, on apprécie que des efforts soient réalisés en ce sens.

Ce n’est pas la fin du 32-bit

Si les développeurs sont invités à se concentrer sur les architectures 64-bit, cela ne signe pas la fin du 32-bit sur Android pour autant. Et pour cause : Android Go, le système d’exploitation pensé pour les smartphones peu puissants, continuera de proposer de telles applications. Le Google Play doit donc continuer d’en fournir.

