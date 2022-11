Ceci aurait pu être le tout premier smartphone Android

Le cofondateur d’Android, Rich Miner, a publié une photo de ce qu’aurait pu être le tout premier smartphone tournant sous Android. Non sans aborder sa vision de l’époque quant aux prémices du marché du smartphone.

Le 23 septembre 2008, était annoncé le premier téléphone basé sur Android, j’ai nommé le HTC G1, aussi connu sous le nom de HTC Dream. Cet appareil a été lancé un an après l’iPhone, qui a ouvert un nouveau chapitre de notre histoire technologique avec l’arrivée des tout premiers smartphones.

Pourtant, le HTC Dream a failli ne pas décrocher cette primeur. En effet, Rich Miner, cofondateur d’Android aux côtés d’Andy Rubin, a partagé sur Twitter une image d’un téléphone qui aurait pu être le premier appareil mobile profitant de ce système d’exploitation – OS racheté par Google en 2005.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la ressemblance avec le HTC Dream est relativement marquante. Nous avons ici affaire à un écran tactile coulissant laissant place à un clavier physique, ainsi qu’à une série de boutons aux diverses fonctions : mail, @, décrocher, raccrocher, bouton Home ou encore retour en arrière.

All along we were working on 2 phones, Sooner, more blackberry-like & Dream, touchscreen based. After the iPhone launch we did cancel Sooner to focus on Dream (eventually the Google G1) but its design changed little from this rendering made 5 months before the iPhone launched. pic.twitter.com/lC8m0WolgE

— Rich Miner (@richminer) October 31, 2022