Google Messages franchit un nouveau cap pour mieux sécuriser vos conversations groupées

Les conversations groupées de Google Messages vont profiter d’un chiffrement de bout en bout afin de mieux sécuriser les messages envoyés entre utilisateurs. Ici, sont surtout concernés les RCS, et non les SMS et MMS.

Depuis 2021, les messages RCS envoyés par deux individus sur l’application Google Messages sont sécurisés, car chiffrés de bout en bout. Cette méthode permet de rendre les messages illisibles pour le développeur et les opérateurs, à moins de détenir une clé de chiffrement spécifique.

WhatsApp utilise ce système de protection depuis de longues années déjà, lorsque Messenger l’a appliqué à ses chats de groupe en janvier 2022. Bonne nouvelle : Google Messages se met à la page, puisque les conversations groupées en profitent elles aussi, du moins en version bêta dans un premier temps.

Les groupes désormais concernés

Le géant de Mountain View a annoncé la nouvelle dans un billet de blog dédié – un jour après avoir présenté toute une flopée de petites nouveautés pour Android. Désormais, que vous échangiez avec un seul ou plusieurs individus dans une conversation, les messages transmis seront chiffrés de bout en bout.

Cela concerne aussi bien le texte écrit que l’envoi de fichiers et de photos. En revanche, seuls les RCS (Rich Communication Services) sont imputés par cette mise à jour. Pour rappel, un RCS est une sorte de SMS amélioré, qui permet d’envoyer des images ou vidéos en haute définition, de créer des discussions de groupe ou encore de partager votre position.

Nouvelle icône

Comme expliqué, le chiffrement de bout en bout pour les groupes de conversation ne sera disponible qu’en bêta dans un premier temps, avant d’être déployé à une plus large échelle au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Tout dépend à quel point Google avance vite sur le sujet.

Comme pour les conversations individuelles, une petite icône « cadenas » s’invite à côté du bouton d’envoi pour vous informer que l’échange est bel et bien protégé grâce au chiffrement.

