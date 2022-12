Android fait le plein de nouveautés, sans grosse mise à jour à installer

Sur Android, il n'est pas nécessaire d'installer une grosse mise à jour pour profiter de nouveautés. Voilà de nombreuses nouveautés pour Android.

Comme à son habitude, Google ne restera pas inactif jusqu’à la prochaine mise à jour majeure d’Android. Certaines innovations pour Android seront livrées durant la période de Noël, avec Google Photos, les émojis et Wear OS, sans avoir besoin d’installer une grosse mise à jour.

Pour aller plus loin

Android 13 / WearOS : voici les nouveautés de ce mois de décembre

La dernière fournée de nouveauté remonte à septembre 2022. Parmi elles, on retrouve des nouveautés autour de Nearby Share (Partage à proximité), des widgets de plusieurs applications Google, une nouvelle fonction pour le clavier Gboard, mais aussi pour Google Meet et des nouveautés très utiles pour les personnes malentendantes. Des changements pour l’assistant Google pour Google TV et les fonctionnalités de Wear OS sont également du programme.

Le plein de nouveautés pour la fin d’année 2022

Cette fois-ci, Google étend les possibilités de création de collages dans Google Photos. Suite à l’introduction récente de différents styles, deux nouvelles options sont maintenant ajoutées, conçues par le duo d’artistes australiens DABSMYLA et l’aquarelliste Yao Cheng. Les fonctionnalités devraient bientôt être disponibles dans l’application Photos.

La fonctionnalité Emoji Kitchen des claviers GBoard, qui permet de connecter des émojis à de nouveaux symboles, est également étendue. Google ne donne qu’un exemple des nouvelles combinaisons et associe un loup et un bonhomme de neige pour former un loup avec un chapeau haut de forme. Ici, c’est aux utilisateurs d’explorer eux-mêmes les nouvelles possibilités dès que l’application aura été mise à jour.

Un nouveau widget YouTube permettra de rechercher à la volée des vidéos. À partir de la semaine prochaine, vous pourrez également diffuser directement des contenus de l’application Google TV sur votre téléviseur compatible d’un simple toucher.

Parmi les nouveautés, il y a un nouveau mode Lecture sur Android (comme sur Safari) qui permet d’accéder à une lecture accessible qui peut être utile aux personnes aveugles, malvoyantes ou dyslexiques. On peut d’ailleurs l’associer à une fonction de synthèse vocale avec contrôle de la vitesse de la voix.

Enfin, les appareils Wear OS bénéficient désormais d’un aperçu des contacts favoris ainsi que d’un nouvel affichage pour le lever et le coucher du soleil. Quant à Google Keep for Wear OS, il reçoit une mise à jour, pour mieux afficher les notes sur le petit écran des montres. Enfin, Google Assistant peut maintenant lancer plus de 30 séances d’entraînement avec la voix.

Tous ces changements vont être déployés au fur et à mesure, sans avoir à installer une grosse mise à jour Android. C’est aussi ça la force d’Android.

