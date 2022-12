Google Messages : vos messages envoyés n’émettent plus le même son qu’avant

Pour ceux et celles qui ont activé les notifications sonores au moment d’envoyer un message sur Google Messages, vous aurez peut-être remarqué que le bruit émis n’est plus le même qu’avant. Le géant californien est en tout cas en train d’opérer un changement.

Ces derniers mois, l’application Google Messages fait l’objet de nombreuses mises à jour et accueille une multitude de petites nouveautés pour peaufiner son expérience utilisateur. Dans un avenir proche, le service de messagerie devrait notamment accueillir un nouveau système relatif à l’envoi, la réception et la lecture d’un message.

Une nouveauté déjà disponible

Surtout, la plateforme de Google va enfin se lâcher en matière d’émojis : les sept émojis aujourd’hui proposés – ce qui est limité – devraient être rejoints par des centaines d’autres, à l’image de ce que propose déjà WhatsApp et Messenger. Bref, Google Messages va se mettre à la page.

Cette fois-ci, le géant de Mountain View s’est concentré sur l’expérience sonore de son application. Ceux et celles qui ont activé les notifications sonores voient arriver une nouvelle alerte au moment d’envoyer un message, comme l’a repéré 9to5Google. La firme californienne déploie actuellement cette nouveauté à grande échelle.

Un son plus court… mais moins chaleureux

L’alerte en question correspond à vrai dire à une confirmation d’envoi. La nouvelle signature sonore se montre plus courte et plus discrète, mais aussi peut-être un peu moins chaleureuse. À chacun ses goûts et ses couleurs, mais il est possible d’écouter l’ancienne et la nouvelle sur le média américain susmentionné.

Nous pouvons vous confirmer que cette petite mise à jour est d’ores et déjà disponible par chez nous, après l’avoir testé sur un téléphone d’un des membres de la rédaction.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.