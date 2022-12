Google dévoile ses extensions Chrome favorites de 2022

Google a publié un billet de blog révélant ses extensions Chrome favorites de 2022. Vous y piocherez peut-être quelques idées.

Utilisez-vous beaucoup d’extensions dans votre navigateur ? Si votre réponse est « non », vous passez à côté d’un monde merveilleux capable de grandement améliorer votre quotidien. Il existe des milliers d’extensions pour quasi autant de fonctionnalités supplémentaires à ajouter à votre navigateur. Problème : le Chrome Web Store est assez disparate (un peu comme le Google Play Store) et trouver son bonheur n’est pas évident.

Chaque année, Google propose donc son TOP des meilleures extensions de l’année et c’est l’heure de dresser la liste de 2022.

Les meilleures extensions Chrome de 2022 selon Google

La première extension citée par Google est Tango. Déjà présente dans le TOP de 2021, cette extension permet de générer automatiquement des marches à suivre. Lancez l’enregistrement, effectuez une manipulation et Tango s’occupe de lister les différentes étapes avec des captures d’écran adaptées.

est une extension qui permet d’utiliser la méthode RSVP (Rapid Serial Visual Presentiation) sur un texte pour l’afficher mot par mot à un rythme prédéfini. Comme nos yeux restent fixes, cette méthode permet de lire deux à trois fois plus vite. Pratique pour ceux qui n’ont pas le temps d’ingurgiter de longues documentations ou des pages Wikipédia sans fin.

est un indispensable pour les étudiant·e·s ainsi que celles et ceux qui travaillent sur de gros dossiers en utilisant plusieurs sites web comme source. Comme son nom l’indique, cette extension permet de surligner du texte, mais aussi de l’enregistrer et de l’organiser. Petit bonus : vous pouvez également enregistrer une image ou une capture provenant d’une vidéo.

Vous connaissez ChatGPT ? Compose AI repose sur le même principe pour générer du texte pour vous. Cette extension répond aux mails en un clic, termine vos phrases à votre place et peut même en reformuler des morceaux. De quoi gagner un temps précieux… si vous écrivez beaucoup en anglais bien sûr, l’extension n’étant disponible que dans la langue de Shakespear.

Surement la meilleure extension de cette sélection. Workona Tab Manager est un gestionnaire d’onglets permettant de créer des espaces de travail dédiés à des projets précis. Couplé à des raccourcis clavier, cela permet de segmenter parfaitement nos tâches, mais aussi de les synchroniser sur tous nos appareils. Point bonus : les onglets mis en arrière-plan ne consomment plus votre très chère mémoire vive que Google Chrome aime tellement grignoter.

Toujours dans la productivité, CrxMouse Chrome Gestures permet de créer des raccourcis personnalisés sur sa souris. Les possibilités sont très nombreuses ! En quelques clics, vous aurez configuré des gestes permettant d’ouvrir vos pages préférées — comme Frandroid — en un mouvement, ou fermer tous vos onglets d’un coup.

On continue avec RoPro, une extension pensée pour les joueurs et joueuses de Roblox. Elle ajoute des dizaines de fonctionnalités sous différents tiers : l’un gratuit, les autres payants. La liste des fonctionnalités est disponible sur https://ropro.io/

est une extension pratique pour celles et ceux désirant apprendre l’anglais de manière ludique. L’application vous permettra de regarder vos séries préférées avec un double sous-titrage, en anglais et dans votre langue, afin de mieux comprendre les dialogues. Et en cas de doute, un dictionnaire est intégré directement dans votre navigateur.

Plus niche, Equatio s’adresse surtout aux étudiants et étudiantes qui doivent écrire des formules mathématiques complexes. Dictez votre équation ou écrivez-la à la main et Equatio s’occuper de la numériser.

Enfin, MyBib vous permet de générer automatiquement des bibliographies et des citations au fil de votre navigation.

Et vous, quelles sont vos extensions préférées ?

