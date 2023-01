Ça déraille aussi chez Google qui licencie 12 000 personnes

Google annonce qu'il va licencier 12 000 employés. Une décision qui intervient après celles de Microsoft, Meta ou encore Amazon et montre une nouvelle fois que le secteur de la tech connaît une période très difficile.

C’est par un email envoyé aux équipes du géant de Mountain View que le CEO Sundar Pichai a annoncé la nouvelle. Google va licencier 12 000 personnes. Le patron de la filiale d’Alphabet a par ailleurs aussi publié un article sur le blog officiel de l’entreprise. « Une décision difficile pour nous préparer à l’avenir », lit-on en guise de titre.

« En tant qu’entreprise de près de 25 ans, nous sommes condamnés à traverser des cycles économiques difficiles. Ce sont des moments importants pour recentrer notre attention, réorganiser notre base de coûts et orienter nos talents et nos capitaux vers nos plus grandes priorités », écrit Sundar Pichai. Le dirigeant explique avoir envoyé son email en priorité aux personnes concernées aux États-Unis tandis que le processus prendra plus de temps dans les autres pays affectés où la législation est souvent très différente pour une meilleure protection de l’emploi.

Cela signifie qu’il faudra dire au revoir à des personnes incroyablement talentueuses que nous avons eu du mal à engager et avec lesquelles nous avons aimé travailler. J’en suis profondément désolé. Le fait que ces changements auront un impact sur la vie des Googlers me pèse lourdement, et j’assume l’entière responsabilité des décisions qui nous ont conduits ici.

La crise après deux années incroyables

Le discours de Sundar Pichai fait écho à celui de Mark Zuckerberg qui annonçait, en novembre, 11 000 licenciements chez Meta. En effet, les explications mises en avant sont similaires. « Au cours des deux dernières années, nous avons connu des périodes de croissance spectaculaire. Pour accompagner et alimenter cette croissance, nous avons embauché pour une réalité économique différente de celle que nous connaissons aujourd’hui. »

En d’autres termes, en 2020, la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 a été marquée par une forte demande en produits et services tech qui a dynamisé les activités des géants du secteur pendant environ deux années consécutives. Or, cet essor incroyable de l’e-commerce ou de la publicité en ligne a drastiquement ralenti dernièrement, mettant à mal la rentabilité attendue sur les investissements faits pendant cette période.

Les récentes actualités le prouvent. En plus de Google et de Meta, citons Microsoft qui va procéder à 10 000 licenciements. Même son de cloche chez Amazon qui se sépare aussi de 10 000 employés. Le secteur de la tech traverse une crise de l’emploi à ne pas euphémiser.

Google mise sur l’IA

Du côté de Google, à l’instar de Microsoft, la direction affiche de grandes ambitions autour de l’IA pour se relancer. Sundar Pichai se targue ainsi d’investissements effectués très tôt dans l’intelligence artificielle qu’il présente aujourd’hui comme une grande opportunité « et nous sommes prêts à l’aborder de manière audacieuse et responsable ». Le buzz généré par le modèle de langage ChatGPT encourage sans doute ce genre de stratégie.

Quant aux personnes licenciées, Google leur promet un accompagnement et détaille les mesures qui seront prises aux États-Unis : indemnité d’au moins 16 semaines (plus deux semaines par année d’ancienneté), remboursement des congés non pris, six mois de prise en charge des soins de santé et une aide aux personnes dont le licenciement pourrait provoquer l’expulsion.

