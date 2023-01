Google Chrome : toujours plus de rondeur à venir, voici un aperçu en avant-première

Il est d’ores et déjà possible de découvrir les futurs petits changements apportés à Google Chrome sur ordinateur. Indice : il y aura toujours plus de rondeur.

Google Chrome va faire l’objet d’un petit rafraîchissement dans les mois à venir. Et bonne nouvelle, il est déjà possible d’y jeter un coup d’œil, nous apprend Android Authority. Ces nouveautés sont en effet visibles sur Chrome Canary – une version expérimentale du navigateur – à l’aide d’une adresse précise.

Pour en profiter en avant-première, il suffit simplement d’entrer chrome://flags/#chrome-refresh-2023 dans la barre URL et d’activer l’option Chrome Refresh 2023. Dès lors, il suffit de redémarrer Chrome Canary pour apercevoir les légères évolutions auxquelles on aura droit.

Harmonisation

La première d’entre elles – la plus marquante – concerne le bouton « Ajouter cet onglet aux favoris ». Lorsque vous cliquez dessus, une fenêtre s’ouvre pour vous inviter à nommer votre fameux favori. Le ranger à un endroit précis est également possible. Dans la version actuelle, ces options sont rangées dans des onglets aux bords rectangulaires.

La future mise à jour – voir la photo ci-dessus – va troquer cette forme avec un aspect global beaucoup plus arrondi. À l’image, en quelque sorte, de la philosophie esthétique de l’interface. Nous avons pu l’expérimenter sur Canary : le rendu global s’harmonise bien avec le reste.

Évolutions mineures

L’autre changement est mineur : la séparation située entre les onglets et la barre URL devraient être très légèrement renforcée. C’est à peine perceptible sur l’exemple d’Android Authority, qui met également en exergue une teinte bleutée au niveau de la barre supérieure de la fenêtre. Mais cela semble dépendre du thème sélectionné.

C’est finalement tout ce qu’il y a à se mettre sous la dent à l’heure d’écrire ces lignes. Aucun indice temporel quant au déploiement de ces nouveautés n’a pour l’instant filtré.

