Google Chrome : un clic suffira bientôt pour désactiver toutes les extensions

Il existe énormément d'extensions qui améliorent l'utilisation de son navigateur web, mais parfois, elles peuvent devenir gênantes. Pour régler ce problème, Chrome pourrait prochainement ajouter un bouton permettant de désactiver toutes les extensions sur un site web.

Les extensions sont des ajouts logiciels qui peuvent se révéler très pratiques sur nos navigateurs web, mais parfois, elles bloquent l’utilisation des sites Internet ou altèrent la navigation. Pour remédier à cela, Google travaille sur un nouveau bouton pour son navigateur Chrome : il permet de désactiver les extensions sur un site web. Le géant du web a d’ailleurs dévoilé sa liste de ses extensions Chrome préférées de 2022 il y a quelques semaines.

Le problème avec les extensions de navigateur

Les extensions pour navigateurs web offrent beaucoup de possibilités : bloquer les publicités, refuser automatiquement les cookies, prendre des notes, traduire une page, etc. Avec toutes les astuces qui pullulent sur Internet, il est facile de multiplier les extensions installées. Il faut d’ailleurs faire attention aux données collectées par les extensions qu’on installe : certaines peuvent être de vrais mouchards.

Cependant, cela peut causer quelques soucis : certains sites peuvent ne plus du tout fonctionner après coup, certains s’affichent en version mobile, etc. D’autres extensions peuvent être assez intrusives : on peut penser aux extensions de cashback, qui affichent des bandeaux dès qu’on se rend sur un site marchand. Le problème, c’est qu’il faut actuellement les désactiver manuellement, ce qui est loin d’être évident. Heureusement, si l’on en croit les travaux de Google, cela pourrait être de l’histoire ancienne.

Désactiver toutes les extensions en un clic : un bouton en test

C’est Android Police qui relate les observations de Leopeva64, utilisateur de Reddit et très au fait des nouveautés de Google Chrome. L’internaute déclare sur Reddit justement que « Google travaille sur une refonte du menu des extensions (avec des sous-pages) et apparemment l’une des nouvelles options sera une bascule qui vous permettra de bloquer rapidement toutes les extensions sur le site actuel ».

La plupart du temps, les bloqueurs de publicité invitent les utilisateurs à recharger la page une fois activés ou désactivés. Certains navigateurs web rafraîchissent automatiquement les pages après la modification des paramètres d’une extension, rappelle le média anglophone. Cependant, on ne sait pas de quelle manière fonctionnera Google Chrome. Pour le moment, la fonctionnalité est implémentée dans Chrome Canary, la version bêta de Chrome, bien qu’elle ne fonctionne pas. Cette capacité n’est pas nouvelle : en avril 2022, Microsoft avait mis en place un bouton similaire sur Edge.

