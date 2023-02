Google Bard : les Chromebook aussi pourraient en profiter avec un petit plus sur les autres PC

Quelques jours après l'annonce de Google Bard, on apprend que le géant du web prépare l'intégration de son IA conversationnelle dans ChromeOS. Les Chromebook pourraient bientôt profiter du ChatGPT à la sauce Google avec plusieurs modalités possibles.

La guerre de l’IA est officiellement lancée : Microsoft a intégré ChatGPT dans Bing et Edge, de son côté Google a présenté Bard, son chatbot conversationnel basé sur LaMDA. Ce dernier arriverait dans ChromeOS, le système d’exploitation des Chromebook.

Google prépare l’intégration de Bard dans ChromeOS

En effet, 9to5Google a repéré des changements dans le code de l’OS qui font référence à de la « recherche conversationnelle ». Le média anglophone a constaté que cette fonctionnalité expérimentale ferait bientôt son apparition sur le système d’exploitation.

Dans un premier temps, elle pourrait n’être disponible qu’aux utilisateurs l’ayant activée dans la page chrome://flags. Il s’agit d’une « expérience du lanceur » selon la description repérée. Google chercherait donc à rendre Bard disponible très rapidement, à l’instar de Microsoft avec ChatGPT sur Bing. Pour autant, on n’imagine pas un lancement avant « la version 112 en avril ou 113 en mai ». Google pourrait choisir d’attendre la Google I/O en mai prochain, sa conférence étant très attendue, avec notamment des annonces autour de l’IA.

Comment pourra-t-on utiliser Bard sur un Chromebook ?

Bien qu’on pourrait évidemment utiliser Bard sur le moteur de recherche de Google directement, l’intégration serait plus profonde sur les Chromebook. ChromeOS étant développé par Google, ce dernier peut pousser plus loin les usages de son IA conversationnelle.

Si la fonction expérimentale est activée, alors le lanceur n’utiliserait plus les fonctions de recherches intégrées : la recherche de fichiers, d’applications et de résultats sur Google. Elles seraient remplacées par Bard, via une discussion qui se lancerait. Comme le fait remarquer 9to5Google, c’est en développement, ce qui fait que l’intégration pourrait être modifiée avant son déploiement.

Bard pourrait apparaître par exemple sur une page distincte sur le menu de ChromeOS, comme c’est le cas avec Google Assistant aujourd’hui. Il y aurait alors un historique de discussion défilant et une barre de recherche qui permettrait d’entamer une nouvelle conversation. En réalité, il semblerait que Bard remplacerait en vérité complètement la recherche Google dans le lanceur.

Attention toutefois, Google a fait une bourde qui lui a coûté 100 milliards de dollars. Lors de la démonstration de Bard, une erreur s’est glissée dans les réponses du chatbot, ce qui a nui fortement à sa réputation. On comprend donc que le géant marche un peu sur des œufs sur le sujet.

