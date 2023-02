ChatGPT, Google Bard… qui va révolutionner la recherche en premier ?

L'intelligence artificielle est sur toutes les bouches dans le monde de la Tech, surtout depuis ces derniers jours avec l'intégration de ChatGPT dans Microsoft Bing et Edge ou encore la présentation de Google Bard. Qui va réussir à révolutionner le web avant les autres ?

Il s’est passé beaucoup, BEAUCOUP de choses du côté des intelligences artificielles ces derniers jours. Microsoft a annoncé intégrer l’impressionnant ChatGPT dans Bing et Edge. En face, c’est un adversaire de taille qui le confronte avec Google Bard.

Ces deux solutions veulent révolutionner — ni plus ni moins — la manière dont nous faisons des recherches sur le web. Puisque pour chaque requête, ces IA sont censées pouvoir fournir un discours étayé, naturel et pertinent pour que vous n’ayez même plus besoin de cliquer sur les liens classiques qui s’affichent normalement en résultats.

De nombreux enjeux entrent alors en considération. Comment cela va-t-il améliorer ou détériorer l’expérience utilisateur sur ces plateformes ? Quel sera l’impact sur le référencement SEO des sites web ? L’hégémonie de Google dans le monde de la recherche peut-elle être contrariée ? Des métiers peuvent-ils disparaître, apparaître ou changer en profondeur ?

Qui de ChatGPT ou Google Bard va révolutionner la recherche ?

Bref, le Web de demain est-il d’ores et déjà placé sous l’égide de ces intelligences artificielles ? ChatGPT n’a pas tardé à impressionner tandis qu’en face, une simple erreur de Bard a fait perdre 100 milliards de dollars à Google en bourse. Preuve que cette tendance a déjà une énorme influence sur les acteurs principaux de la Tech.

Pour aller plus loin

Bing avec ChatGPT : comment s’inscrire pour tester l’intelligence artificielle

Bref, en attendant de voir toutes ces évolutions qui ne manqueront pas d’arriver, nous voulions solliciter votre intuition, savoir comment vous envisagiez le futur relativement proche. Donc, selon vous, qui va révolutionner la recherche en premier ?

Chargement Qui va révolutionner la recherche en premier ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Microsoft

Google

Une startup inconnue (qui se fera racheter par un géant)

Un autre géant qu'on n'a pas encore vu venir

Personne

Comme toujours, n’hésitez pas à étayer vos réponses dans les commentaires de cet article tout en veillant à maintenir une atmosphère bienveillante.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).