YouTube va améliorer l’expérience en supprimant certaines pubs gênantes

À compter du 6 avril prochain, YouTube abandonnera les publicités « overlay ». La plateforme reconnaît que ces petites bannières apparaissant en bas de vidéo ternissent l’expérience des utilisateurs.

YouTube souhaite soulager un peu ses viewers, déjà très (trop diront certains) sollicités par la publicité. À compter du 6 avril prochain, la plateforme de streaming vidéo abandonnera ainsi ses annonces en « overlay », principalement visibles sur la version navigateur de YouTube. Affichées à la manière de petites bannières pop-up au bas des vidéos en cours de lecture, ces dernières sont désormais jugées gênantes… suffisamment pour « perturber les spectateurs », admet YouTube dans une note publique partagée ce 6 mars.

Comme le précise 9to5Google, ces bannières avaient déjà été supprimées des versions mobiles de YouTube, au profit d’annonces vidéo (qui peuvent souvent être ignorées) ajoutées avant, pendant ou après la lecture. Le changement annoncé par YouTube ne sera donc pas visible lorsque vous regarderez des vidéos sur votre smartphone ou votre tablette.

YouTube compte se concentrer sur d’autres formats publicitaires… plus modernes

« À partir du 6 avril 2023, le format publicitaire ‘Overlay ads’ n’apparaîtra plus sur YouTube afin d’améliorer l’expérience des spectateurs et de déplacer l’engagement vers des formats publicitaires plus performants sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles », explique YouTube. « Les annonces superposées sont un format publicitaire ancien, qui n’est diffusé que sur les ordinateurs de bureau et qui perturbe les spectateurs », lit-on.

Exemple de publicité overlay sur YouTube // Source : YouTube

Dans le détail, YouTube explique que cette décision n’aura qu’un impact limité pour la plupart des créateurs. La plateforme compte en effet se « rattraper » avec d’autres formats publicitaires, plus modernes et moins intrusifs.

À partir du mois prochain, les créateurs souhaitant monétiser leurs vidéos sur l’interface desktop de YouTube n’auront toutefois plus accès à l’option « Overlay ads » dans YouTube Studio. À la place, Google pourrait à l’avenir se rabattre sur une nouvelle fonctionnalité permettant de « taguer » des produits directement dans les vidéos.

