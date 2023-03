Google One : encore une bonne surprise pour l’ensemble des abonnés payants

Après avoir offert plusieurs fonctionnalités exclusives à ses smartphones Pixel, Google vient à nouveau de faire un cadeau aux clients de son service de stockage payant Google One : tous les abonnés payants auront désormais accès à son VPN, quel que soit leur forfait.

La liste des cadeaux aux abonnés Google One s’agrandit ! Dans un billet de blog du 8 mars 2023, le géant du web vient d’annoncer que les utilisateurs de son service de stockage cloud payant auront désormais accès à son VPN, même pour son forfait le moins cher à 2 euros par mois. Il fallait jusqu’ici payer 10 euros pour en profiter.

Lancé en octobre 2020 aux États-Unis, le VPN (Virtual Private Network) de Google One fonctionne sur le même principe que ses concurrents : le service crée une sorte de tunnel sécurisé entre votre appareil et le site internet que vous consultez. Ce réseau privé virtuel chiffre ainsi vos données pour réduire notamment les risques de piratage.

Toutefois, le VPN de Google ne permet pas, comme ses concurrents, de tromper le site sur votre localisation géographique pour accéder à une version étrangère de Netflix.

22 pays concernés, dont la France et ses voisins

Depuis son lancement en France il y a un an et demi, ce VPN n’était disponible qu’aux clients du forfait de stockage cloud à 2 To (10 euros par mois) ou aux possesseurs d’un Google Pixel 7 ou 7 Pro. Il est désormais ajouté aux deux autres abonnements proposés par Google One : celui de 100 Go à 2 euros par mois et celui de 200 Go à 3 euros par mois.

Cet élargissement du service de réseau sécurisé sera disponible dans les prochaines semaines selon le billet de blog, et ce dans les 22 pays où le VPN est disponible : en France, en Belgique, en Suisse et au Canada notamment, mais aussi en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, au Japon, au Mexique et bien sûr aux États-Unis (liste complète ici).

Le service devrait donc voir arriver des millions de nouveaux utilisateurs d’un seul coup. Ceux-ci pourront y accéder sur Android, iOS, Windows ou Mac. Pour rappel, il est également possible de partager le VPN à cinq autres personnes si leur compte Google est lié au compte Google One abonné.

Un service de surveillance du dark web

Pour les utilisateurs américains, Google annonce également intègre un service de « compte rendu du dark web ». Concrètement, cela permettra de scanner le web clandestin qui n’est pas indexé par les moteurs de recherches pour identifier si certaines de vos informations personnelles y sont disponibles. Ce « dark web report » vous conseillera ensuite pour y remédier.

Ces cadeaux aux abonnés One semblent faire partie d’une stratégie plus large de Google pour rendre son service plus attrayant et compétitif. Déjà, fin février, l’entreprise annonçait offrir l’outil de retouche photo Magic Eraser à tous les clients Google One, de même que le mode HDR automatique en vidéo et la livraison gratuite des photos commandées dans la boutique Google.

Google s’aligne aussi sur les forfaits d’un de ses concurrents principaux : iCloud+ d’Apple, dont le service de « Relais privé » offre une sécurisation de la connexion internet proche d’un VPN tout en étant accessible dès le premier palier d’abonnement de 50 Go à 1 euro par mois.

