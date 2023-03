Les Pixel 8 pourraient sauver vos vidéos ratées avec cette fonctionnalité inédite

D’après les trouvailles de « 9to5Google », le géant de Mountain View travaillerait sur une fonction « Video Unblur » qui permettrait à vos vidéos capturées d’être beaucoup plus nettes après avoir activé l’option. Cela pourrait être une exclusivité sur les futurs Pixel 8.

Fin 2022, Google nous avait impressionnés après avoir déployé la fonctionnalité « Photo Unblur », que l’on peut traduire par « Photo défloutée » en Français. L’idée est simple : depuis l’application Google Photos, cette option permet de rendre vos photos floues plus nettes grâce au traitement intelligent de la puce Tensor.

La firme de Mountain View pourrait tout bonnement dupliquer cette fonction… pour les vidéos. C’est en tout cas ce que pense savoir 9to5Google, qui aurait fait une trouvaille en ce sens. Ce même outil, mais pour les vidéos, aurait ainsi été découvert par le média, qui a même pu l’activer de force. En revanche, la fonction ne paraît pas encore fonctionnelle.

Comment l’IA interviendrait sur une vidéo ?

À voir comment « Video Unblur » – si tel est son nom – agirait sur des vidéos légèrement floues, car la tâche est probablement plus compliquée sur des sujets mouvants et non statiques. On imagine que l’IA interviendrait sur l’autofocus et la stabilisation de la vidéo a posteriori.

Il se pourrait aussi que cette fonction soit une exclusivité accordée aux Pixel 8 et Pixel 8 Pro, dont les premiers visuels officiels sont attendus en mai, à la Google I/O 2023.

Des choses à creuser

Après tout, l’outil « Gomme Magique » était bien une exclusivité des Pixel 6 et Pixel 6 Pro à leur sortie. Pourquoi ne pas réitérer ce type de schéma avec les Pixel 8, mais avec une autre fonctionnalité ? Même si pour le moment, 9to5Google précise que « Video Unblur » n’est pas intrinsèquement lié à la série Pixel selon les lignes de code analysées.

Le projet est tout en cas en cours de développement et pourrait faire l’objet de fuites complémentaires au cours des prochains mois.

