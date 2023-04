Google Authenticator : attention, la synchronisation de vos codes n’est pas très bien protégée

Avec la dernière mise à jour de Google Authenticator est venue la synchronisation des codes de double authentification sur le compte Google. Cependant, cela pose des questions sur le chiffrement de bout en bout : il n'est pas encore disponible, ce qui peut engendrer des problèmes de sécurité.

Il y a quelques jours, Google lançait une mise à jour importante de Google Authenticator, avec l’arrivée d’une fonctionnalité demandée depuis longtemps par ses utilisateurs : la synchronisation des codes d’authentification à deux facteurs avec votre compte Google. Mais pour l’instant, cette synchronisation n’est pas chiffrée de bout en bout.

Comme l’écrit Android Central, l’éditeur de logiciels Mysk a déconseillé à ses utilisateurs d’avoir recours à cette synchronisation des codes. En analysant le trafic réseau durant cette synchronisation, l’entreprise a trouvé que les données en transit n’étaient pas chiffrées de bout en bout. « Cela signifie que Google peut accéder à vos ‘secrets’, probablement même lorsqu’ils sont stockés sur leurs serveurs », écrit Mysk dans un tweet. Le tout sans qu’il ne soit proposé à l’utilisateur d’ajouter une couche de sécurité à la synchronisation, comme un mot de passe.

Google has just updated its 2FA Authenticator app and added a much-needed feature: the ability to sync secrets across devices.

TL;DR: Don't turn it on.

The new update allows users to sign in with their Google Account and sync 2FA secrets across their iOS and Android devices.… pic.twitter.com/a8hhelupZR

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) April 26, 2023